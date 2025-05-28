Туристов предупредили о мошенничествах с фальшивыми глэмпингами

Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT предупредил, что на фоне тёплой погоды, установившейся в большинстве регионов России, участились случаи мошенничества, связанные с фальшивыми кемпингами и глэмпингами.

«Сейчас пик спроса на такие форматы досуга, особенно среди молодёжи и семей с детьми. Мошенники этим пользуются: они создают фальшивые страницы якобы существующих туристических баз, публикуют красивые фотографии природы и обещают «уникальный отдых» по привлекательной цене», — сказал депутат.

Он уточнил, что обычно такие аферы проводят через Telegram или фальшивые сайты.

«Злоумышленники размещают рекламу, собирают предоплату — иногда с обещанием «забронировать лучшее место» или «получить скидку» — и исчезают. Часто сайт не имеет юридической информации, контактов или ИНН, но это маскируется под якобы «уютный стартап». Потенциальная жертва, вдохновлённая фотографиями, не всегда проверяет достоверность», — отметил Немкин.

Распознать обман, как уточнил парламентарий, можно по нескольким признакам.

«Во-первых, отсутствие прозрачной информации о компании и юрлице. Во-вторых, предложение оплатить отдых только через перевод на карту физлица. В-третьих, невозможность найти отзывы вне аккаунта самой «турбазы». Проверка по адресу, поиск по фото и обратный поиск по номеру телефона часто помогают выявить подделку», — подчеркнул он.

По словам депутата, важно помнить, что мошенники активно используют психологические триггеры: срочность, эксклюзивность, ограниченность предложения, а это побуждает человека действовать быстро, без анализа.

«Особенно уязвимы в таких ситуациях студенты и в целом молодёжь, для которых глэмпинг — «доступная альтернатива курорту», — отметил он.

Депутат призвал обезопасить себя и бронировать только через проверенные платформы, искать реальные отзывы на независимых сайтах и никогда не переводить деньги на личные карты без юридического договора.

Ранее в Управлении безопасности Московской области предупредили жителей об активизации случаев туристического мошенничества.

Злоумышленники рассылают через мессенджеры или электронную почту предложения по бронированию несуществующих туров, отелей и покупке фейковых авиабилетов.