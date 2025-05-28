На Алтае разработали спецмаршрут для автопутешественников

В Республике Алтай автотуризм - очень популярный вид путешествий. Ему отдают предпочтение больше половины туристов, посещающих регион. Именно для них разработали специальный автомаршрут по Чуйскому тракту - "Открой свой Алтай: путешествие мечты", который размещен на национальном туристическом портале Путешествуем.РФ.

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Маленький регион с населением чуть более 200 тысяч человек сегодня является туристическим лидером Сибири. В прошлом году он принял более 2,7 миллиона отдыхающих. До 90 процентов туристов приезжают в республику из соседних сибирских регионов и примерно 60 процентов из них используют автомобили.

"Мы понимаем, что автотуризм - это удобно и экономически выгодно. Путешествуя на автомобиле, мотоцикле, автодоме, можно выбирать свой маршрут, посещать понравившиеся места. Поэтому для таких автотуристов мы разработали интересный маршрут, включающий сразу несколько знаковых достопримечательностей", - рассказали в республиканском минэкономразвития.

Пятидневный автомаршрут начинается в Горно-Алтайске и проходит через Семинский перевал, место слияния Чуи и Катуни, красивейшие горные перевалы Чике-Таман и Кату-Ярык и завершается у Телецкого озера. Во время путешествия туристы могут не только любоваться заснеженными вершинами алтайских гор, красотой бурных рек из окна автомобиля, но и подняться по горным тропам, спуститься к водопадам и восхитительным голубым озерам, изучить древние петроглифы недалеко от села Бичикту-Боом.