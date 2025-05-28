На «Архызе» будут развивать халяльный туризм

Всесезонный горный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии планирует активнее привлекать туристов из стран Ближнего Востока и работает над созданием необходимых для этого условий. Об этом заявил гендиректор курорта Роман Киранчук.

«Мы работаем в направлении дополнительных возможностей для отелей, стремящихся привлечь гостей из стран, где исповедуют ислам. Сейчас на уровне государства разрабатывается ГОСТ по халяльному туризму, срок разработки поставлен до конца текущего года. Наши резиденты поддерживают эту инициативу, задались этой целью, понимают, что это будущее по привлечению туристов, в том числе иностранных. Наш курорт находится в Карачаево-Черкесии, большинство населения исповедует ислам», — сказал Киранчук на сессии по развитию горного и горнолыжного туризма на Северном Кавказе, организованной в рамках Кавказского инвестфорума в Минводах.

В числе основных задач для привлечения иностранных туристов гендиректор «Архыза» назвал создание турпродукта на уровне СКФО, разработку решений для устойчивого развития въездного туризма и событийного календаря, привязанного к религиозным праздникам, а также экскурсии с максимальным погружением в культурный код республики. «Здесь мы видим активную поддержку Минтуризма КЧР. В первую очередь ставку делаем на туристов из Ближнего Востока», — добавил он.

«Архыз» — всесезонный горный курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, ориентированный на активный семейный отдых. Он включает в себя две туристические деревни, 27 км горнолыжных трасс и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В 2024 году на курорте побывали более миллиона туристов, в этом году ожидается свыше 1,2 миллиона гостей.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра «МинводыЭкспо» на Ставрополье. Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития РФ. ТАСС — информационный партнер форума.