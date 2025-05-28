Вырос спрос на турпоездки по России

Спрос туристов на бронирование российских отелей на длинные выходные июня, приуроченные к празднованию Дня России, вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования входящей в экосистему МТС платформы Bronevik.com (текст есть у ТАСС).

"Количество заказов на праздничные даты увеличилось на 101% год к году. Основной причиной всплеска стал перенос выходного с 8 марта на 13 июня, что обеспечило россиянам четыре дня отдыха подряд - с 12 по 15 июня", - рассказали эксперты.

По данным на конец мая, больше всего отелей и других объектов размещения забронировано в Санкт-Петербурге (13% от всех заказов по стране), Казани и Москве (по 6%). При этом в 2025 году Казань опередила столицу по абсолютному количеству бронирований, сместив ее со второго места на третье, говорится в исследовании.

Также отмечается существенный рост интереса к путешествиям в Тулу, которая поднялась в рейтинге на 12 пунктов (с 17 на пятое место), Самару (+7 пунктов, с 14 на седьмое место) и Псков (+12 пунктов, с 20 на восьмое место).

По данным сервиса, больше всего ранних бронирований совершено в объектах категории "без звезд" - 41% от всех заказов. В трехзвездочных объектах планируют остановиться 27% путешественников, в четырехзвездочных - 19%.

Пятизвездочные отели выбрали 4% россиян. В среднем по России чек за ранее бронирование туристического жилья на июньские праздники составляет 6,9 тыс. рублей за ночь, а средняя продолжительность проживания - два дня.