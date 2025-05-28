Названы регионы-лидеры по туризму в России

До октября россияне совершат свыше 50 млн туристических поездок внутри страны. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, отметив растущий интерес к путешествиям по России.

© РИА "ФедералПресс"

«В этом году россиян ждет около 1 млн классифицированных номеров. В период с мая по октябрь, по моим оценкам, будет совершено свыше 50 млн туристических поездок», – указал аналитик.

Эксперт пояснил, что государственная программа «Развитие туризма» и нацпроект «Туризм и гостеприимство» уже начали приносить заметные результаты. Благодаря этим инициативам внутренний туризм продолжает развиваться, а интерес к поездкам по стране стабильно растет.

Среди наиболее популярных направлений доцент назвал Бурятию, Крым, Алтай, Башкортостан, Татарстан и Дагестан. В список также вошли Краснодарский и Камчатский края, Калининградская, Владимирская и Нижегородская области, а также крупнейшие города – Москва и Санкт-Петербург.

По словам экономиста, отдых за границей сейчас связан с рядом рисков, включая высокий уровень уличной преступности. В связи с этим все больше граждан делают выбор в пользу путешествий по России, передает aif.ru.

Напомним, ранее стало известно о случаях блокировки банковских счетов у некоторых россиян в Таиланде. Такое решение принял коммерческий банк Bangkok Bank.