Названы регионы-лидеры по туризму в России: спрос на поездки растет

РИА "ФедералПресс"

До октября россияне совершат свыше 50 млн туристических поездок внутри страны. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, отметив растущий интерес к путешествиям по России.

Названы регионы-лидеры по туризму в России
© РИА "ФедералПресс"
«В этом году россиян ждет около 1 млн классифицированных номеров. В период с мая по октябрь, по моим оценкам, будет совершено свыше 50 млн туристических поездок», – указал аналитик.

Эксперт пояснил, что государственная программа «Развитие туризма» и нацпроект «Туризм и гостеприимство» уже начали приносить заметные результаты. Благодаря этим инициативам внутренний туризм продолжает развиваться, а интерес к поездкам по стране стабильно растет.

Среди наиболее популярных направлений доцент назвал Бурятию, Крым, Алтай, Башкортостан, Татарстан и Дагестан. В список также вошли Краснодарский и Камчатский края, Калининградская, Владимирская и Нижегородская области, а также крупнейшие города – Москва и Санкт-Петербург.

По словам экономиста, отдых за границей сейчас связан с рядом рисков, включая высокий уровень уличной преступности. В связи с этим все больше граждан делают выбор в пользу путешествий по России, передает aif.ru.

Напомним, ранее стало известно о случаях блокировки банковских счетов у некоторых россиян в Таиланде. Такое решение принял коммерческий банк Bangkok Bank.