Как менялся туризм на Алтае

Палатки, костры и начало новой эпохи

Туризм в Республике Алтай имеет давнюю историю. В советское время здесь работали стационарные турбазы, прокладывались пешие и конные маршруты, создавались организованные программы отдыха: сюда приезжали по путевкам, с группами, под руководством инструкторов. Однако с распадом СССР эта система прекратила существование, а вместе с ней исчезла и большая часть инфраструктуры.

В 1990-е и начале 2000-х годов туризм в регионе стал принимать иную форму — его главным признаком была спонтанность. Но именно такая неупорядоченность притягивала многих возможностью раствориться в природе и почувствовать себя вне городской суеты.

"Тогда востребованы были активные туры, ехала молодежь. Условий для комфортного отдыха, даже номеров на уровне "стандарта" предложить было некому в Горном Алтае. Поэтому весь вектор работы склонялся на приключенческий туризм. Ночлег был организован в палатках, сами готовили печку и так далее. Но людей все устраивало, повторно приезжали", — рассказывает квалифицированный гид Сергей Зяблицкий.

Свою профессиональную деятельность он начал в 1976 году.

По данным министерства экономического развития Республики Алтай, в 2000 году регион принял около 220 тыс. человек. Большинство — самостоятельные туристы, ориентированные на отдых выходного дня. Действующих баз размещения было немного, они работали в сезон и, как правило, не могли предложить ничего, кроме кроватей и удобств на улице.

"Я приехала в Республику Алтай первый раз еще будучи студенткой, я училась по специализации "Социально-культурный сервис и туризм". Первые поездки были в 2009 году. Туризма на Алтае, по большому счету, таким, как мы его видим сейчас, тогда не существовало. В основном все проживали у бабушек, бронировали койки обычные с панцирными сетками либо жили в палатках", — рассказала Анна Лобанова, основатель и директор туристического оператора "Большой Алтай" и отеля "Речные земли" в Улаганском районе.

Тем не менее Горный Алтай уже тогда обладал главным — природным притяжением. Без рекламы и инфраструктуры, он притягивал людей своей тишиной, просторными долинами, ледяными реками и теми самыми горами, которые не отпускают. Все остальное — дороги, отели, маршруты — еще только предстояло создать.

Как туризм начал становиться отраслью экономики

В середине 2000-х на Алтае начали появляться первые организованные туры, постепенно возник спрос на более структурированный и безопасный отдых — с гидами, проживанием, питанием и логистикой. Параллельно стали формироваться экскурсионные программы. Одной из первых, кто начал выстраивать системную работу с туристами, была уже известная нам Анна Лобанова. В то время она начала водить первые группы по районам Горного Алтая и со временем стала решать одну из основных проблем того времени — практически полное отсутствие инфраструктуры.

"Сейчас очень забавно, но я помню, как владелец одной крупной турбазы в то время консультировался и спрашивал: "Если я построю номера с удобствами, в них вообще кто-то поедет? Они же будут дорого стоить, вряд ли в них кто-то заселится". В те годы рынок действительно считал, что нужно поставить побольше коек в комнате, сделать баню на территории, летний душ и это будет нормой", — вспоминает Анна.

Страх владельцев турбаз был не случаен: в начале 2010-х туризм в Республике Алтай все еще оставался в пограничном состоянии между "диким" отдыхом и зарождающейся индустрией. Тем не менее именно в это десятилетие началось постепенное туристское освоение региона. Появились частные мини-гостиницы, в маршрутной сетке определились устойчивые направления — к Телецкому озеру, к Белухе, вдоль Чуйского тракта.

Объемы инвестиций в этот период росли неравномерно. Многое зависело от района, логистики, энтузиазма предпринимателей и в особенности — от транспортной доступности. Только в 2010 году, после реконструкции и 15-летнего перерыва в работе, аэропорт в Республике Алтай возобновил регулярное авиасообщение между Горно-Алтайском и Новосибирском. В 2011 году появились новые рейсы в Нижневартовск и Сургут. В мае 2012 года произошло знаковое событие — аэропорт Горно-Алтайск принял первый в истории авиарейс из Москвы.

Сегодня география прямых авиарейсов в Республику Алтай значительно расширилась. Регулярное сообщение установлено с 11 российскими городами, включая Москву и Санкт-Петербург.

Туризм — дело государственной важности

В регионе сделали ставку на путешественника, ищущего не просто природу, а опыт, уникальность, погружение. Алтай всем этим обладает в полной мере: ландшафты, которые не повторяются, и живая аутентичная культура. Это сочетание стало фундаментом дальнейшего развития.

С 2015 года в туристической отрасли Республики Алтай начался новый этап. Вырос интерес инвесторов, расширилась сеть маршрутов, а главное — сформировались условия, при которых туризм стал стабильным видом экономической деятельности, а не только делом энтузиастов.

Существенную роль в этих переменах сыграла реализация федеральных инициатив. Республика активно включилась в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", в рамках которого бизнес получил доступ к мерам государственной поддержки. Только за последние пять лет более 160 субъектов туриндустрии воспользовались субсидиями на общую сумму почти 700 млн рублей.

Заметный приток туристов произошел после окончания пандемии COVID-2019, когда внутренний туризм в России стал приоритетным, и с тех пор ежегодно повышался: по итогам 2021 года он составил 2,186 млн человек, 2022-го — 2,5 млн, а 2024-го — 2,7 млн человек. В ответ на непрекращающийся рост интереса регион сделал ставку не только на количество, но и на качество туристической инфраструктуры. Теперь здесь гиды и экскурсоводы имеют официальную аккредитацию, что позволило сформировать новый стандарт сопровождения. Уровень сервиса постепенно приблизился к федеральным требованиям.

Переменчивость во взглядах

Наряду с активным и природным отдыхом популярными стали и этнокультурные форматы. Все больше гостей приезжают не просто посмотреть на горы, но и понять Алтай — его традиции, обряды, уклад жизни. Стали востребованными этнотуры, гастрономические маршруты, выезды в аутентичные места.

"За эти 25 лет многое поменялось. Во-первых, сменилось поколение. Во-вторых, много людей познали атмосферу отдыха за границей. Но наша русская душа всегда жаждет приключений. Люди, приезжая сейчас сюда, хотят чего-нибудь интересного. А вот вечером хотят вернуться в теплый, удобный номер, включить телевизор, посидеть в баре. Постепенно туристы все же проникают в глубину Горного Алтая. Наверное, сейчас даже больше, чем 25 лет назад. Раньше больше стремились к природе. Сейчас, помимо природы, хотят окунуться еще и в "сакральный Алтай", — рассказывает Сергей Зяблицкий.

Сакральный Алтай — не красивая метафора. Это живая традиция, которую местные жители действительно чувствуют и берегут. Именно в этой тонкой сфере особенно легко нарушить границы — непониманием, поспешным интересом, попыткой увидеть необычное любой ценой.

"Многие спрашивают: "А где у вас здесь можно увидеть шамана?" Сразу объясняю: "Нельзя". Потому что настоящий шаман — это личность не публичная. Есть слово "шаман", а есть слово "шоумен". Есть у нас один человек, у которого хорошо раскрыт бизнес, и я его вполне серьезно называю "шоумен". И он не стесняется. Он так и говорит: "Сергей Иванович, я не шаман, я просто делаю представление". И все же желание погрузиться — это хорошо. Главное, чтобы это было искренне", — добавил Зяблицкий.

Кроме того, говорят эксперты, на смену универсальным программам сейчас пришли запросы на маршруты, собранные под конкретного человека — с учетом его интересов, темпа жизни, настроения. Турист все чаще ищет не набор достопримечательностей, а атмосферу, в которой можно остаться наедине с природой, без суеты и спешки.

"Тренд в туризме — это индивидуализм. Гости хотят делать что-то либо только для себя, либо в мини-группах. Они хотят, чтобы услуги подбирали только под их запрос. То есть уход от стандартизации в индивидуальность. Безусловный тренд — это комфорт и эстетика. То есть все должно быть комфортным и красивым, чтобы каждое событие в путешествии было исключительно приятным и гармоничным", — рассказала Анна Лобанова.

Житель Новосибирска Алексей Ерошенко приезжает в Горный Алтай уже более двух десятилетий. Сначала ездил с друзьями, теперь — с семьей. Он отмечает, что за последние годы в регионе появилась хорошая инфраструктура для автопутешествий: удобная аренда автодомов, обустроенные стоянки, стабильная навигация. При этом, по его словам, стоимость такого отдыха в целом остается разумной. Однако есть и нюансы.

"В местах, которые отличаются более или менее приличным сервисом, совершенно негуманное ценообразование в силу популярности. Мне кажется, за последние пять лет ценник вырос вдвое, если не больше", — сказал Ерошенко.

Баланс, который нельзя потерять

Алтай уже давно перешел к круглогодичному туризму. Зимой здесь востребованы не только горнолыжные трассы, но и горячие бани, локальные спа, северные маршруты и культурные события.

Одна из ключевых задач региона — сохранить экологическое равновесие. Сегодня около 25% территории Алтая занимают особо охраняемые природные зоны. Чтобы туризм не стал угрозой для хрупких экосистем, власти начали работу по расчету предельно допустимых рекреационных нагрузок.

"Точно улучшилось качество дорожного покрытия. Горный Алтай стал несколько урбанизированным, но это вопрос личных предпочтений. Он стал более застроенным, более наполненным туристической инфраструктурой. Где-то это хорошо, что стали появляться глэмпинги, организованные места отдыха, и можно цивилизованный туристический отдых осуществить. При этом регион стал более посещаемым, и атмосфера нетронутости резко уменьшилась", — рассказал Ерошенко.

В 2024 году в туристическую отрасль региона вложено более 33 млрд рублей — это больше половины общего инвестиционного портфеля Алтая. 27 проектов получили статус регионально значимых. Перед властями республики стоят вызовы, к которым нельзя подойти формально. Им предстоит нарастить темпы развития, не навредив природе, обеспечить качество не только в номерах, но и в маршрутах, информации, безопасности, поддержать малый бизнес в отдаленных селах, чтобы сохранить человеческое лицо туризма. Алтай уже стал точкой притяжения. Теперь задача — сделать так, чтобы он не утратил своей идентичности.