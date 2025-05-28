Сельский туризм на Кавказе набирает обороты

Сельский туризм на Северном Кавказе демонстрирует впечатляющий рост: по данным, озвученным заместителем председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Денисом Константиновым на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), спрос на такие путешествия в регионе в 2025 году увеличился на 31%.

© runews24.ru

Константинов выразил уверенность в дальнейшем стремительном развитии этого направления, прогнозируя ежегодный прирост спроса на агротуры на Кавказе в диапазоне 25-35% в течение как минимум ближайших трех-пяти лет, что обусловлено уникальным природным и культурным многообразием региона, растущей модой на здоровый образ жизни, а также развитием инфраструктуры и активной государственной поддержкой.

Эта государственная поддержка агротуризма проявляется, в частности, в ежегодном увеличении объемов грантового финансирования: если в 2023 году было выделено 489 млн рублей, а в 2024 – 683 млн, то в 2025 году эта сумма достигла уже 700 млн рублей, что позволило реализовать более 200 проектов. Среди наиболее востребованных у туристов агротуристических предложений на Кавказе выделяются программы, знакомящие с культурой и бытом терских казаков, автомобильные туры по живописным долинам рек, таким как Пшиш, поездки к подножию Эльбруса, а также отдых на природе с возможностью общения с дикими животными, например, оленями.

В настоящее время Северный Кавказ, наряду с Краснодарским краем (привлекающим более 35% сельских туристов), уже принимает около 30% всех агротуристов России и является одним из лидеров по количеству запускаемых стартапов в этой сфере. По прогнозам Россельхозбанка, к 2027 году общее количество агротуристов в России достигнет 7 миллионов человек в год, из которых значительная часть (30%) будут экотуристами, а ежегодный доход российских фермеров от развития агротуристического направления может вырасти до 250 миллиардов рублей, что свидетельствует об огромном потенциале этой отрасли.

В то время как туристическая отрасль сталкивается с определенными вызовами, такими как появление новых мошеннических схем, нацеленных на хищение отпусков у россиян, а социальные исследования выявляют причины, по которым не все семьи могут или предпочитают путешествовать с детьми, отдельные сегменты и направления внутреннего туризма в России демонстрируют весьма впечатляющую позитивную динамику и рост популярности.