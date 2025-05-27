Специалист Котельникова назвала Кубань лидером по бронированию отдыха с детьми

Глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова рассказала, что Краснодарский край удерживает лидерство среди регионов по бронированию отдыха с детьми.

В беседе с НСН эксперт отметила, что также в число популярных туристических направлений для поездок с детьми входят Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Дагестан.

«Продолжают сохранять свои позиции Татарстан, Ставропольский край и Ростовская область. Кроме того, удвоился спрос на перелёты в Благовещенск и Хабаровск», — добавила Котельникова.

Ранее в Министерстве курортов и туризма Крыма рассказали, что бронь номерного фонда в отелях и гостиницах республики превысила 50%.