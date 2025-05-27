Россиянину вместо денег за тур вернули баллы при отмене брони

Сервис Tvil после отмены бронирования вместо денег вернул туристу бонусные баллы. Об инциденте сообщил тг-канал «Shot-проверка».

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Алексей заказывал проживание в гостинице, но планы изменились, и он отказался от заявки. Вместо ожидаемого поступления денег на банковскую карту на его виртуальный кошелек в агрегаторе пришли «твил-рубли». Вывести их на счет оказалось нельзя. Все, что можно сделать с баллами, – потратить на новое бронирование, причем оплатить ими получится лишь небольшую часть заказа. Чтобы обналичить собственные же деньги, Алексею придется потратить примерно в 3 раза больше суммы первоначального бронирования.

Турист обратился в техподдержку, но там ему не ответили. Сейчас он собирается направить жалобу в Роспотребнадзор.

Как убедился корреспондент TourDom.ru, на сайте Tvil опубликованы условия отмены заказа. Согласно им если клиент получил подтверждение брони, обязательства сервиса считаются исполненными в полном объеме. Возможности изменения варианта размещения в бронировании нет. Поэтому он «разрешает» отменить заказ с последующим начислением суммы на внутренний кошелек, с которого можно оплачивать новые брони.

«Базовым принципом политики лояльности Tvil выступает стимулирование повторных продаж», – поясняет администрация.

Бронируя на сайте, пользователи по умолчанию соглашаются с этими правилами отмены.

«Но такие условия противоречат закону “О защите прав потребителей”, – говорит юрист Игорь Косицын. – Если турист не согласен с возвратом в виде виртуальной валюты, сервис обязан вернуть деньгами, независимо от того, что указано в договоре».

В этом случае следует направить претензию в адрес агрегатора, а если ее не удовлетворят в 10-дневный срок, можно требовать возврата в судебном порядке.

Ранее TourDom.ru писал, что Tvil не вернул туристке сервисный сбор, уплаченный при бронировании. Заказ был отменен самой гостиницей в связи с закрытием.