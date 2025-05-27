Санатории Кавминвод забронированы на длительное время

Места в некоторых санаториях Кавказских Минеральных Вод забронированы на год вперед. Об этом сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов на площадке Кавказского инвестиционного форума.

"Три-четыре месяца - это стандартная уже глубина бронирования. Видим, что в ряде санаториев и гостиниц до года доходит бронирование. Есть ряд санаториев, которые уже невозможно забронировать, только через год. Пока это единичные варианты, но всем рекомендуем заранее планировать свой отдых", - сказал он.

Краевой министр отметил, что в общей доле растущего турпотока увеличивается и количество иностранных туристов, которые выбирают для отдыха Кавказские Минеральные Воды.

"Приятно осознавать, что, несмотря на все ограничения, количество иностранных туристов растет у нас. Конечно, далеко не все страны могут прилететь. Но видим гостей из ближнего зарубежья, традиционно это и страны СНГ. Приятно видеть Иран, Турцию, Азербайджан. Но видим, что предстоит еще много работы, в том числе в туристической отрасли", - пояснил Толбатов.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье. Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

ТАСС - информационный партнер форума.