В АТОР допустили возможность заселения в гостиницы по загранпаспорту

Для размещения пригодятся также биометрические сведения. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Сейчас заселение в российские гостиницы осуществляется по российскому паспорту. Это проблема, которая решается. Буквально на днях стартовал эксперимент по заселению по биометрическим данным. Мы надеемся, что законодатели в скором времени разрешат использовать для заселения военный билет и заграничный паспорт. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда пассажир международного рейса путешествует без паспорта РФ — что естественно — и испытывает трудности при размещении в гостинице».

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что Минэкономразвития рассчитывает на нормализацию ситуации с рейсами Turkish Airlines.