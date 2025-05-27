В Госдуме предложили давать скидки на авиабилеты детям

В Госдуме предложили увеличить возрастной порог для детских скидок на авиабилеты с 12 до 14 лет. Инициативу озвучила заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, пишет портал ura.ru.

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По ее словам, текущее ограничение вызывает недоумение у экспертов, имеющих отношение к области законодательства РФ. Перевозчики ссылаются на мировую практику, где льготные тарифы действуют только до 12 лет. Однако парламентарий считает логичным привязать возрастную границу к моменту получения паспорта в России. Она подчеркнула, что этот вопрос будет рассмотрен в Госдуме.

Кроме того, Татьяна Буцкая сообщила о планах отменить специальный тариф для перевозки несовершеннолетних в такси. По ее мнению, клиенты должны иметь возможность поставить отметку «еду с ребенком», но без дополнительной платы. Сейчас этот вопрос обсуждается с представителями отрасли.прос обсуждается с представителями отрасли.

Напомним, с этого года авиаперевозчики обязаны предоставлять скидку в половину стоимости билета для детей младше 12 лет. Право на льготу имеют семьи с гражданством РФ. Ранее авиакомпании также давали пассажирам в возрасте от 2 до 12 лет дисконт, но его размер был на усмотрение перевозчика.