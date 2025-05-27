Глэмпинг в Краснодарском крае 2025: обзор лучших эко-отелей

Планируете отдых в Краснодарском крае? Ознакомьтесь с лучшими глэмпингами региона: узнайте о ценах, особенностях размещения и уникальных преимуществах каждого эко-отеля.

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SCALA: роскошь на скале

Представьте себе элегантный эко-отель, расположенный на скале с захватывающим видом на Черное море. Именно таким предстает перед гостями глэмпинг SCALA в живописной Кабардинке. Здесь каждый найдет себе жилье по душе: от стильных альфа-сьютов до уютных сафари-шатров и традиционных вигвамов.

На территории работает изысканный панорамный ресторан, где подают блюда европейской кухни. Активные гости могут заняться йогой, отправиться на яхтинг или серфинг, а ценители вина оценят организованные винные туры.

Адрес: Краснодарский край, Геленджик, село Кабардинка, улица Мира, 3.

Стоимость: от 6,3 тыс. рублей в сутки.

APPARADISE: шик в природе

В часе езды от Краснодара раскинулся премиальный глэмпинг APPARADISE. Здесь современные удобства пятизвездочного отеля гармонично сочетаются с природной атмосферой. Гости могут выбрать проживание в уютных деревянных домах, стильных палатках или комфортабельных тент-хаузах.

На территории есть подогреваемый бассейн и СПА-зона, работает собственный кинотеатр и детская площадка. Любители рыбалки оценят возможность порыбачить на местном озере, а по вечерам можно собраться у костра.

Адрес: Краснодарский край, Северский район, станица Смоленская, Красноармейская улица, 86.

Стоимость: от 12 тыс. рублей в сутки.

Глэмпинг «Лето»: премиум-отдых у моря

На берегу живописной бухты Вулан расположился глэмпинг «Лето». Здесь гостей ждут роскошные тент-палатки премиум-класса с собственной террасой, откуда открывается потрясающий вид на Черное море. В каждом номере есть собственная ванная комната, гардеробная и мини-бар.

Особенность глэмпинга – возможность приехать со своей палаткой и разместиться в специально отведенной зоне.

Адрес: Краснодарский край, муниципальное образование Геленджик, село Архипо-Осиповка.

Стоимость: от 8 тыс. рублей в сутки.

«Бегом к нам»: доступный комфорт

На Тонком мысу, недалеко от Геленджика, расположился уютный глэмпинг «Бегом к нам». Здесь можно выбрать проживание в деревянных домиках, комфортабельных номерах или сафари-тентах. Для любителей самостоятельного кемпинга предусмотрена специальная зона.

На территории есть русская баня на дровах, общая кухня и мангальные зоны. До галечного пляжа всего несколько минут ходьбы.

Адрес: Краснодарский край, Геленджик, микрорайон Голубая Бухта, Прохладный переулок, 1/1.

Стоимость: от 1,9 тыс. рублей в сутки.

«Листья»: отдых в дубовом лесу

В получасе езды от Краснодара, на берегу живописного озера, раскинулись 8 гектаров дубов, где расположился глэмпинг «Листья». Здесь гостей ждут комфортабельные домики с современной отделкой, собственной ванной комнатой и мини-кухней.

На территории есть зона барбекю, ресторан для проведения мероприятий, детская площадка и даже мини-зоопарк. Любители активного отдыха могут отправиться на конные прогулки или порыбачить.

Адрес: Краснодарский край, Северский район, Новодмитриевское сельское поселение.

Стоимость: от 9,6 тыс. рублей в сутки.

«Доброе»: экологичный отдых у моря

На территории заповедника «Утриш» под Анапой расположился глэмпинг «Доброе». Здесь сафари-шатры уютно расположились между морем и заповедными рощами можжевельника, граба и дуба. С террас открывается потрясающий вид на природу, а в ясную погоду можно наблюдать за дельфинами.

Адрес: Большой Утриш, Первая лагуна.

Стоимость: от 3,5 тыс. рублей в сутки.

«Можжевеловый рай»: тихий уголок у моря

В самом спокойном месте Анапского района расположился глэмпинг «Можжевеловый рай». Здесь гостей ждут комфортабельные эко-домики с отоплением, великолепная баня и возможность порыбачить.

Глэмпинг работает круглый год. На территории есть магазин, детская игровая зона и качели.

Адрес: Малый Утриш.

Стоимость: от 3 тыс. рублей в сутки.

«Волшебные поляны»: место для ретритов

В горном лесу, на берегу кристально чистой реки Ачибс, расположился глэмпинг «Волшебные поляны». Здесь можно остановиться в деревянных домиках, юртах или глэмпах.

Для гостей организовано вегетарианское меню, подают целебные травяные чаи. На территории проводятся занятия йогой, а в окрестностях можно найти живописные водопады.

Адрес: Краснодарский край, Геленджик, село Возрождение, Мягкая Щель, р. Ачибс.

Стоимость: от 5 тыс. рублей в сутки.

«Небо»: отдых на высоте

На высоте 1300 метров в предгорьях Лаго-Наки расположились утепленные сферы глэмпинга «Небо». Панорамные окна позволяют любоваться величественными горными пейзажами.

На территории работает ресторан европейской кухни с видом на море. Гости могут заняться йогой или отправиться на серфинг.

Адрес: Краснодарский край, Апшеронский район, 18-й км дороги Даховская – Лаго-Наки.

Стоимость: от 6,5 тыс. рублей в сутки.

«Глоток воздуха»: фермерский отдых с комфортом

В живописной станице Григорьевская расположился уникальный глэмпинг «Глоток воздуха», где современный комфорт встречается с традиционной сельской жизнью. Здесь гости могут остановиться в стильных сафари-тентах или кемпинг-террасах, наслаждаясь всеми прелестями загородной жизни.

Главная особенность глэмпинга – это его расположение на территории действующей семейной фермы. Гости могут не только наблюдать за животными, но и активно участвовать в фермерской жизни, знакомясь с процессом выращивания натуральных продуктов.

На территории работает уютное кафе «В яблоках», где подают блюда из свежих фермерских продуктов. Для полного релаксации доступна баня «Шепот леса», а любители активного отдыха могут отправиться на SUP-прогулки по реке Шебш или порыбачить в ее водах.

Адрес: Краснодарский край, Северский район, Григорьевское сельское поселение.

Стоимость: от 4 тыс. рублей в сутки.