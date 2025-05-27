Глэмпинг в Краснодарском крае 2025: обзор лучших эко-отелей с ценами
Планируете отдых в Краснодарском крае? Ознакомьтесь с лучшими глэмпингами региона: узнайте о ценах, особенностях размещения и уникальных преимуществах каждого эко-отеля.
SCALA: роскошь на скале
Представьте себе элегантный эко-отель, расположенный на скале с захватывающим видом на Черное море. Именно таким предстает перед гостями глэмпинг SCALA в живописной Кабардинке. Здесь каждый найдет себе жилье по душе: от стильных альфа-сьютов до уютных сафари-шатров и традиционных вигвамов.
На территории работает изысканный панорамный ресторан, где подают блюда европейской кухни. Активные гости могут заняться йогой, отправиться на яхтинг или серфинг, а ценители вина оценят организованные винные туры.
Адрес: Краснодарский край, Геленджик, село Кабардинка, улица Мира, 3.
Стоимость: от 6,3 тыс. рублей в сутки.
APPARADISE: шик в природе
В часе езды от Краснодара раскинулся премиальный глэмпинг APPARADISE. Здесь современные удобства пятизвездочного отеля гармонично сочетаются с природной атмосферой. Гости могут выбрать проживание в уютных деревянных домах, стильных палатках или комфортабельных тент-хаузах.
На территории есть подогреваемый бассейн и СПА-зона, работает собственный кинотеатр и детская площадка. Любители рыбалки оценят возможность порыбачить на местном озере, а по вечерам можно собраться у костра.
Адрес: Краснодарский край, Северский район, станица Смоленская, Красноармейская улица, 86.
Стоимость: от 12 тыс. рублей в сутки.
Глэмпинг «Лето»: премиум-отдых у моря
На берегу живописной бухты Вулан расположился глэмпинг «Лето». Здесь гостей ждут роскошные тент-палатки премиум-класса с собственной террасой, откуда открывается потрясающий вид на Черное море. В каждом номере есть собственная ванная комната, гардеробная и мини-бар.
Особенность глэмпинга – возможность приехать со своей палаткой и разместиться в специально отведенной зоне.
Адрес: Краснодарский край, муниципальное образование Геленджик, село Архипо-Осиповка.
Стоимость: от 8 тыс. рублей в сутки.
«Бегом к нам»: доступный комфорт
На Тонком мысу, недалеко от Геленджика, расположился уютный глэмпинг «Бегом к нам». Здесь можно выбрать проживание в деревянных домиках, комфортабельных номерах или сафари-тентах. Для любителей самостоятельного кемпинга предусмотрена специальная зона.
На территории есть русская баня на дровах, общая кухня и мангальные зоны. До галечного пляжа всего несколько минут ходьбы.
Адрес: Краснодарский край, Геленджик, микрорайон Голубая Бухта, Прохладный переулок, 1/1.
Стоимость: от 1,9 тыс. рублей в сутки.
«Листья»: отдых в дубовом лесу
В получасе езды от Краснодара, на берегу живописного озера, раскинулись 8 гектаров дубов, где расположился глэмпинг «Листья». Здесь гостей ждут комфортабельные домики с современной отделкой, собственной ванной комнатой и мини-кухней.
На территории есть зона барбекю, ресторан для проведения мероприятий, детская площадка и даже мини-зоопарк. Любители активного отдыха могут отправиться на конные прогулки или порыбачить.
Адрес: Краснодарский край, Северский район, Новодмитриевское сельское поселение.
Стоимость: от 9,6 тыс. рублей в сутки.
«Доброе»: экологичный отдых у моря
На территории заповедника «Утриш» под Анапой расположился глэмпинг «Доброе». Здесь сафари-шатры уютно расположились между морем и заповедными рощами можжевельника, граба и дуба. С террас открывается потрясающий вид на природу, а в ясную погоду можно наблюдать за дельфинами.
Адрес: Большой Утриш, Первая лагуна.
Стоимость: от 3,5 тыс. рублей в сутки.
«Можжевеловый рай»: тихий уголок у моря
В самом спокойном месте Анапского района расположился глэмпинг «Можжевеловый рай». Здесь гостей ждут комфортабельные эко-домики с отоплением, великолепная баня и возможность порыбачить.
Глэмпинг работает круглый год. На территории есть магазин, детская игровая зона и качели.
Адрес: Малый Утриш.
Стоимость: от 3 тыс. рублей в сутки.
«Волшебные поляны»: место для ретритов
В горном лесу, на берегу кристально чистой реки Ачибс, расположился глэмпинг «Волшебные поляны». Здесь можно остановиться в деревянных домиках, юртах или глэмпах.
Для гостей организовано вегетарианское меню, подают целебные травяные чаи. На территории проводятся занятия йогой, а в окрестностях можно найти живописные водопады.
Адрес: Краснодарский край, Геленджик, село Возрождение, Мягкая Щель, р. Ачибс.
Стоимость: от 5 тыс. рублей в сутки.
«Небо»: отдых на высоте
На высоте 1300 метров в предгорьях Лаго-Наки расположились утепленные сферы глэмпинга «Небо». Панорамные окна позволяют любоваться величественными горными пейзажами.
На территории работает ресторан европейской кухни с видом на море. Гости могут заняться йогой или отправиться на серфинг.
Адрес: Краснодарский край, Апшеронский район, 18-й км дороги Даховская – Лаго-Наки.
Стоимость: от 6,5 тыс. рублей в сутки.
«Глоток воздуха»: фермерский отдых с комфортом
В живописной станице Григорьевская расположился уникальный глэмпинг «Глоток воздуха», где современный комфорт встречается с традиционной сельской жизнью. Здесь гости могут остановиться в стильных сафари-тентах или кемпинг-террасах, наслаждаясь всеми прелестями загородной жизни.
Главная особенность глэмпинга – это его расположение на территории действующей семейной фермы. Гости могут не только наблюдать за животными, но и активно участвовать в фермерской жизни, знакомясь с процессом выращивания натуральных продуктов.
На территории работает уютное кафе «В яблоках», где подают блюда из свежих фермерских продуктов. Для полного релаксации доступна баня «Шепот леса», а любители активного отдыха могут отправиться на SUP-прогулки по реке Шебш или порыбачить в ее водах.
Адрес: Краснодарский край, Северский район, Григорьевское сельское поселение.
Стоимость: от 4 тыс. рублей в сутки.