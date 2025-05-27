Раскрыты последствия отдыха на пляжах Анапы

Посетители пляжей Анапы рискуют пострадать от аллергии и кожных заболеваний. О последствиях отдыха в курортном городе рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с изданием «Подъем».

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По словам эксперта, на открытой местности отравиться мазутом и другими вредными веществами невозможно. Однако при контакте мазута с кожей есть риск появления аллергической реакции и раздражения.

«Я считаю, что лежать рядом с ловушками и греться – это не есть хорошо, могут быть дерматиты, аллергические реакции», — заявил Кутушов.

Врач добавил, что во время отдыха на пляжах Анапы стоит обратить внимание на ряд симптомов: першение в горле, выделения из носа, кашель, покраснение, зуд, слабость и головокружения.

Ранее в сеть попало видео с россиянами на пляжах Краснодарского края, которые описали отдых фразой «люди купаются, мазут плавает». На видео несколько мужчин и женщин плавают возле пирса в Анапе, несмотря на то что Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания.