На курорте «Архыз» появятся новые экотропы

Протяженность экологических троп на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии в 2025 году планируют увеличить с 35 до 54 км. Об этом сообщил гендиректор курорта Роман Киранчук на сессии по туризму Кавказского инвестиционного форума.

"В этом году планируем довести этот показатель до 54 км, к 2030 году цифра увеличится в два раза - до 95 км. Это связано с реализацией новой зоны катания. Еще шесть канатных дорог, две туристические деревни добавятся по планам курорта к 2030 году", - сказал Киранчук.

В августе этого года на "Архызе" планируют открыть маршруты, которые в дальнейшем интегрируют в "Большую кавказскую тропу".

"Приступили к строительству четырех участков на южном склоне в этом году с планами по запуску 1 августа новых маршрутов, которые будут впоследствии интегрированы в "Большую кавказскую тропу", - отметил гендиректор курорта.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье. Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.