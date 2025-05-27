В РСТ оценили перспективы проекта по заселению в отели по биометрии

В одном из московских отелей запустили сервис заселения по биометрии. Возможность заселиться без паспорта и заполнения документов доступна пользователям Единой биометрической системы (ЕБС). Известие об этом прокомментировали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

О запуске сервиса моментальной регистрации в гостинице по биометрии сообщило Минцифры на своём официальном сайте 23 мая. Сервис, запущенный в отеле Cosmos Moscow Paveletskaya, позволяет сократить время регистрации до 20 секунд — достаточно пройти к терминалу и посмотреть в него. В ведомстве отметли, что постепенно сервис будет доступен и в других гостиничных сетях.

Возможность заселения по биометрии стала одним из мероприятий дорожной карты трансформации делового климата в туризме, прокомментировал вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с «Парламентской газетой».

Развитие проекта зависит от технической подготовки гостиниц, нормативной поддержки, но масштабировать его на всю страну вполне возможно уже в 2025 году, отметил эксперт.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что в городском транспорте разовая поездка по биометрии остаётся самой выгодной.