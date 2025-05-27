Почему россияне не могут позволить себе отпуск с детьми

Только треть российских семей не испытывают трудностей при планировании поездок с детьми. У остальных возникают сложности с покупкой билетов и поиском жилья, подходящего для семейного бюджета. О мерах, которые давно назрели для поддержки семейного туризма, — в материале URA.RU.

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По данным опроса, проведенного Российским союзом туриндустрии осенью 2024 года, всего треть российских семей могут позволить себе отпуск с детьми. И вопрос не только в финансах, туристическая сфера в принципе плохо приспособлена для семей даже с двумя детьми, у многодетных ситуация еще сложнее.

«Смотрим разные направления по России. И очень много отелей, где нельзя добавить в бронирование двух детей», — говорится в одном сообщении.

Система бронирования не дает добавить второго ребенка, либо информирует, что четыре гостя не поместятся в один номер и предлагает выбрать несколько номеров.

«И как они это представляют? Мне мужа отселить в отдельный номер?, — возмущается автор сообщения. — Очевидно, что жить мы все будем в одном. А второй будет просто простаивать, но оплаченный».

На другом форуме, обсуждая путешествия по стране, пользователь пишет, что для перемещений семья арендует автомобиль или пользуется общественным транспортом.

«Мы впятером в такси не помещаемся, — поясняет россиянин. — А минивен дорого и ждать долго».

Главные сложности семейных поездок по России агентство URA.RU обсудило с представителями туриндустрии и депутатами Госдумы.

Гостиницам не хватает семейных номеров

В настоящее время гостиничная инфраструктура действительно имеет ограниченные возможности для семейного проживания. Таким мнением с URA.RU поделился президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров.

«Большинство гостиниц, даже прошедших реновацию, в структуре номерного фонда в редких случаях располагают семейными номерами, в которых вместе с родителями возможно комфортно разместить двух и более детей», — говорит он.

Как правило, гостиницы семьям с двумя и более детьми предлагают два или несколько стандартных номеров, расположенных рядом.

По словам Шарова, основной аргумент отелей в этом случае сводится к соблюдению санитарных норм: на одного проживающего должно приходиться не менее шести квадратных метров площади.

«Обычно номера категории "Стандарт" или "Комфорт" имеют меньший метраж, что не позволят организовать в них более одного дополнительного места», — поясняет эксперт.

По мнению собеседника агентства, проблему может решить наличие в структуре номерного фонда смежных комнат, то есть номеров, объединенных между собой межкомнатной дверью. Это позволяет разместить большую семью в едином пространстве.

«Радует тенденция при проектировании современных форматов гостиниц к увеличению доли семейных номеров, — говорит Шаров. — Но пока о балансе этой категории номеров говорить рано».

Проблем с заселением семей нет, есть проблема с платежеспособностью родителей

Совершенно надуманной проблему с расселением семей назвала соруководитель комитета по гостиничной деятельности Российского союза туриндустрии Ирина Шамликашвили.

«Почему кто-то решил, что это нормально и комфортно размещаться вчетвером в одном номере, в одной комнате?» — говорит она.

По ее словам, в большинстве отелей есть номера, объединенные общей дверью, есть люксы. Это вопрос платежеспособного спроса и взвешивания потребителем своих потребностей и возможностей.

При этом эксперт уточнила, что разные регионы России действительно в разной степени оснащены гостиничной инфраструктурой. В городах-миллионниках проблем с отелями нет, а вот в городах поменьше, куда россияне приезжают для осмотра достопримечательностей, сложности с наличием подходящего номера возникнуть могут. Но это решается ранним планированием своего отдыха, считает Шамликашвили.

«Да, безусловно, может сложиться ситуация, когда номеров в отелях недостаточное количество, особенно в периоды высокого спроса, — говорит она. — Поэтому если вы едете по сложному маршруту, который однозначно не является местом с избыточной инфраструктурой, о бронировании нужно подумать заранее, за полгода или даже за год».

При этом собеседница агентства подчеркивает, что в первую очередь в данном случае встает вопрос платежеспособности тех, кто отправляется в путешествие.

«Почему-то есть иллюзия, что поездка по России должна быть дешевой, — говорит она. — Но путешествие не может быть дешевым, если оно качественное».

Для семей с детьми дума легализует гостевые дома

Проблема с заселением семей с детьми есть, вопрос в том, как ее решать, говорит зампредседателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко. По ее словам, комитет сейчас работает над законом, который легализует гостевые дома в России. Это частные дома, владельцы которых предоставляют туристам гостиничные услуги нелегально. Однако при этом они являются востребованным и самым дешевым вариантом размещения для семей с детьми. Зачастую такие дома ничем не отличаются от мини-гостиниц даже самого высокого класса.

Костенко отметила, что закон об их легализации планируется принять до конца весенней сессии. В беседе с журналистом URA.RU она сообщила, что в сентябре 17 регионов вступят в эксперимент с узаконенным использованием гостевых домов в гостиничных целях. Это будут регионы наиболее популярные для путешествий в России: Краснодарский край, Крым, Центральная Россия, Ленинградская область и т.д.

«Согласно законопроекту в таких домах должно будет располагаться не более 15 номеров, — поясняет депутат. — При том, что их общая площадь зачастую порядка 300 квадратов. Мы рассчитываем, что это обстоятельство позволит владельцам предлагать более просторные номера, подходящие для семейного проживания, в том числе для размещения больших семей».

Что касается сложности с расселением семей в гостиницах, Костенко допускает возможность введения дополнительных мер государственной поддержки для отелей, предусматривающих в своем номерном фонде семейные номера. Парламентарий напомнила, что Минэкономразвития РФ уже поменял правила отбора проектов по программе льготного кредитования строительства отелей. Теперь в каждой гостинице, которая поддерживается по этой программе, должно быть не менее 5% семейных номеров.

«Быстрого решения этой проблемы нет, — резюмирует Костенко. — Я думаю, что рынок со временем тоже сориентируется и неизбежно подстроиться под потребности российских семей».

Скидку на детские авиабилеты нужно продлить до 14 лет

Главная проблема для семейных путешествий — это все-таки транспорт, уверена депутат Наталья Костенко.

«Покупка авиа- и жд-билетов, учитывая их стоимость, это самая тяжелая история для семьи, — говорит она. — Люди будут ездить на автомобилях. И тут надо развивать автомаршруты по регионам, обеспечивать их всей необходимой инфраструктурой».

Отчасти решить проблему с дороговизной семейного путешествия должны принятые в этом году скидки на детские билеты. Напомним, что с 2025 года детям от 10 до 18 лет предоставляется скидка 50% на поезда дальнего следования. Льготой можно воспользоваться круглый год без предъявления справки школьника, однако скидка не распространяется на скоростные поезда и отдельные виды вагонов. Также с этого года все российские авиакомпании обязаны продавать детям до 12 лет билеты со скидкой 50%. Льгота положена всем семьям, имеющим российское гражданство.

Однако установление возрастной границы на уровне 12 лет вызывает вопросы у всех, кто имеет отношение к российскому законодательству. Об этом URA.RU заявила зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Татьяна Буцкая.

«Авиакомпании объясняют это отсылкой к международным нормам, согласно которым детский билет покупается до 12 лет, а детям постарше приобретается уже взрослый, — говорит депутат. — Думаю, будет целесообразно поднять этот возраст хотя бы до 14 лет, когда ребенок получает паспорт».

Депутат заверила, что этим вопросом в Госдуме обязательно займутся.

«Посмотрим, сколько у нас сейчас всего в России детей с 12 до 14, чтобы изменить эту возрастную границу», — говорит парламентарий.

Прокат автокресел и отмена детского тарифа

Перевозка ребенка в такси не должна стоить дополнительных денег для родителей, уверена депутат Татьяна Буцкая.

«У нас сейчас дополнительные деньги берут за перевозку крупногабаритных грузов и детей, так не должно быть, — уверена она. — Поэтому мы пришли к необходимости отмены детского тарифа».

По словам парламентария, этот вопрос требует внутренних решений бизнеса и сейчас эти решения прорабатываются.

«Вызывая такси, вы должны иметь возможность поставить галочку, что вызываете машину для поездки вместе с ребенком, однако дополнительных денег за это брать не будут», — говорит Буцкая.

По мнению собеседницы агентства, водителей такси, которые готовы возить детей, на самом деле больше, чем тех, кто может себе позволить постоянно возить в багажнике детское кресло. Поэтому депутат предлагает создавать в аэропортах и на вокзалах службы проката автокресел.

«Чтобы таксист мог принять заказ, взять автомобильное кресло нужного размера, и чтобы где-то в центре города были точки, где эти кресла собираются», — поясняет она.

Три такси по цене одного для многодетных

К сожалению, мы долгие годы просто не делали акцент на то, что у нас есть отдельно многодетные родители, которым требуются какие-то особые условия, заявила депутат Буцкая журналисту URA.RU.

«Даже сложно представить, как они выходили из ситуации, — говорит она. — Чаще всего эти семьи просто не путешествовали, потому что не могли заселиться в один номер, либо приходилось выбирать, с каким ребенком ехать в этот раз, а какие дети поедут в следующий раз».

Поездка многодетной семьи должна иметь преференции, уверена Буцкая.