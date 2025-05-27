Туристам не хватает поездов в Крым

Туристы, планирующие отдых в Крыму этим летом, жалуются на нехватку поездов. Из многих крупных городов купить билеты сложно, даже на август, особенно если нужны нижние полки. А в некоторых крупных городах и вовсе нет составов, формирующихся на этой станции.

© tourdom.ru

Например, из Казани в Симферополь можно уехать только на проходящем составе из Омска, который курсирует дважды в неделю. «В прошлом году взяли на семью целое купе, сейчас подобрать подходящий вариант не удалось, видимо спрос вырос». На 21 августа, по данным системы бронирования «Гранд Сервис Экспресс», нижних мест уже нет ни в плацкарте, ни в купе. А продажи на эту дату открылись всего несколько дней назад.

Туристы из Нижнего Новгорода могут выехать в Крым лишь раз в неделю, на № 183 Мурманск – Севастополь.

«Запустите еще один, ведь город не маленький», – просят местные жители. По их словам, раньше в этом поезде были плацкартные вагоны класса «3Э», а теперь «3Л» (класс обслуживания без кондиционера и биотуалета. – Ред.). «Странно, что в наше время в южном направлении могут быть такие вагоны», – пишет пассажирка.

По состоянию на 12:00 27 мая на 23 августа в продаже остались только верхние места, 63 в плацкарте и 33 в купе.

Через Самару поезда в Крым проходят 3 раза в неделю. «Билеты разлетаются за 15 минут после открытия продаж, как горячие пирожки, – рассказала местная жительница. – Город миллионник, и ни одного прямого поезда». Тем не менее, как убедился корреспондент TourDom.ru, на 20 августа на проходящий состав из Перми в Симферополь еще доступны 116 мест в плацкарте и 14 в купе, правда все они верхние.

Из Санкт-Петербурга в этом году запланированы три прямых поезда в Крым. На 20 августа предлагаются 206 мест в плацкарте и 57 в купе, но недовольные все равно есть.

«Остатки. Целое купе уже не выкупить», – сетует один из пользователей.

По мнению пассажиров, на питерский состав берут билеты не только жители Твери и Ленинградской области, но и Москвы и Тулы, поэтому разбор большой. Некоторые петербуржцы при необходимости тоже готовы ехать с пересадками.

«У меня цель – отдохнуть в Крыму, поэтому выбираю из нескольких вариантов, – написал турист, – если не будет возможности взять билет из Питера, куплю из Москвы или из Краснодара».

Как вариант, пассажиры берут билеты с более «ранней» точки отправления поезда: в этом случае больше шансов поймать нужные места. «Продажа из Челябинска открывается на день раньше, чем из Саратова (там поезд будет на день позже). И как только «выбрасывают» билеты, мест уже нет. Мы караулили 2 недели, пока не поняли».