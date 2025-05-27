Гостевые дома в России начнут работать легально

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о проведении в ряде регионов России эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в период с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в июле 2023 года группой депутатов во главе с зампредом думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальей Костенко, в первом чтении принят в ноябре того же года. Изначально эксперимент предлагалось провести в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе. В пояснительной записке указано, что на территории указанных регионов расположено большое количество гостевых домов, и отсутствие регулирования их деятельности негативно влияет на уровень обеспечения защиты прав потребителей, их безопасность. По мнению авторов инициативы, сейчас возникает правовая неопределенность в вопросе требований, предъявляемых к собственникам таких средств размещения.

Во втором чтении была принята поправка, по которой эксперимент предлагается также провести на территории республик Алтай и Дагестан, Алтайского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областей, а также федеральной территории "Сириус".

Согласно документу, гостевой дом - это тип средства размещения, представляющий собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома. В законопроекте также определены услуги гостевого дома, требования к нему и закреплен механизм классификации гостевого дома. Так, для присвоения индивидуальному жилому дому типа средства размещения "гостевой дом" он должен размещаться на земельном участке, который отнесен к категории земель населенных пунктов и вид разрешенного использования которого предусматривает индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводства. Дом должен принадлежать физическому лицу и не подлежать сносу как самовольная постройка по решению органов местного самоуправления или суда.

Несоответствие гостевого дома требованиям будет основанием для отказа во внесении сведений о нем в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина ("Единая Россия") отметила, что законопроект направлен на "выбеливание" рынка с точки зрения налогов и номерного фонда". По ее словам, это важно как для экономики регионов, так и выстраивания стратегии по развитию номерного фонда в целом по стране.