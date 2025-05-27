На Северном Кавказе выросла популярность сельского туризма

Востребованность сельского туризма в регионах Северного Кавказа выросла на треть с начала 2025 года. Тенденция может сохраниться в ближайшие годы, сообщил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

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«На протяжении последних 4-5 лет мы наблюдаем устойчивый рост популярности путешествий по сельским территориям. Регионы Северного Кавказа - среди лидеров, что подтверждается заказами агротуров через платформу "Свое за городом". С начала 2025 года их количество выросло почти на треть по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Я думаю, что потенциал сельского туризма СКФО только в начале раскрытия, поэтому ожидаю ежегодного прироста спроса на путешествия в диапазоне 25-35% еще на протяжении как минимум 3-5 лет», — сказал он во время сессии на площадке Кавказского инвестиционного форума.

Ключевыми факторами значительного роста сельского туризма, по оценкам спикера, являются природное разнообразие, культурные особенности, мода на здоровый образ жизни, развитие инфраструктуры на Северном Кавказе и господдержка. Среди самых востребованных направлений в округе - знакомство с бытом и обычаями терских казаков, автотур по долине реки Пшиш, поездки к Эльбрусу, отдых у леса и выезды на оленьи фермы.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье. Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

ТАСС - информационный партнер форума.