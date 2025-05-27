Губернатор Владимирской области рассказал о развитии автотуризма

Владимирская область активно развивает автотуризм, делая ставку на удобство путешествий на личном транспорте. Губернатор Александр Авдеев отметил, что после запуска скоростной трассы М-12 время поездки из Москвы до Мурома сократилось до трех часов, а до Владимира и Суздаля и того быстрее.

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Ключевые путепроводы, включая трассу Р-132 «Золотое кольцо», модернизированы – теперь они шире и комфортнее для водителей. На федеральном туристическом портале появились маршруты от 450 до 700 км, рассчитанных на 2-4 дня пути. Они связывают Подмосковье с Нижегородской областью, проходя через живописные места Владимирского края, пишет vedom.ru.

Для удобства путешественников уже работают шесть автокемпингов, а в 2025 году откроют еще два. Совместно с Москвой разработаны 10 межрегиональных маршрутов под названием «Москва + Владимирская область: Путешествие в русскую сказку», призванных привлечь больше самостоятельных туристов.

На 2025-2027 годы из бюджета выделили 182 миллиона рублей, которые направят на строительство сервисных зон, новых кемпингов, установку навигационных систем, а также организацию событийного туризма. Власти региона уверены, что такие меры сделают Владимирскую область одним из лидеров внутреннего автотуризма в России.