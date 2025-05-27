Вахруков рассказал о росте турпотока в Крым

Туристический поток в Крым летом 2025 года приблизится к допандемийному уровню, количество бронирований отелей в регионе уже на 40% превышает показатели 2024 года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

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«Там сейчас на 40% с лишним уже на лето бронирований больше по сравнению с прошлым годом, с этой же датой. Поэтому в Крыму будет больше людей, это точно. Это близко к допандемийному уровню», — сказал он.

Бронирования отдыха в Анапе на предстоящее лето снизились. Тем не менее, курорт готовится к летнему сезону.

«Пусть, может быть, в меньшем, чем в прошлом году, (масштабе - прим. ТАСС), но все гостиницы будут открываться, предлагать новые продукты для туристов. Бассейны, санатории - все это будет работать», — отметил Вахруков.

По его словам, турпоток по России предстоящим летом прогнозируется на уровне около 47 млн человек. Это примерно на 7% больше, чем годом ранее.