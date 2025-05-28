В России появится курорт «Новая Анапа»

Первую очередь нового семейного курорта в Краснодарском крае — «Новая Анапа» — планируют запустить в 2031 году. Об этом сообщила замгендиректора АО «Корпорация "Туризм.РФ"» Елена Федорова, ее слова приводит «Интерфакс».

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Уточняется, что проект предусматривает строительство 15,3 тысячи номеров категорий «три звезды» и «пять звезд». Объекты будут вводить в эксплуатацию поэтапно до 2034 года. Общий объем инвестиций оценивается в 472,6 миллиарда рублей, говорится в источнике.

На территории нового курорта, который расположится рядом со станицей Благовещенская в 36 километрах Анапы, появятся тематический аквакомплекс и парк аттракционов, оздоровительный центр, школы водных и ветровых видов спорта, многоуровневая набережная, скверы и парки.

Ранее сообщалось, что на строительство круглогодичного морского курорта «Золотые пески» на западном побережье Крыма выделят 13 миллиардов рублей. Его общая площадь составит более 200 гектаров.