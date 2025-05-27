В Приморье планируют увеличить количество туристических поездок в регион

В Приморском крае планируют за год увеличить количество туристических поездок в регион в 2,5 раза. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко во время ежегодного отчета перед краевым парламентом.

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«Приморье входит в число самых популярных направлений для путешествий по России. В прошлом году край посетили почти 4 млн человек, из них 450 тыс. - иностранцы. Цель - в 2025 году нарастить количество туристических поездок в 2,5 раза», — сказал губернатор.

Он добавил, что в регионе обустроили три туристских центра, общественные пространства, а также комфортную уличную инфраструктуру для пеших туристов.