Стало известно, сколько денег тратят россияне в поездках

Россияне в поездках по стране в среднем тратят 2 279 рублей в день, дороже всего путешественникам обходятся Дальний Восток и Северный Кавказ, где туристы тратят в среднем 4-5 тысяч рублей в день, выяснили в своем исследовании эксперты "Сбераналитики"(материалы есть в распоряжении ТАСС).

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Как показало исследование, в первом квартале в поездках по стране россияне потратили 374 млрд рублей, преимущественно безналично. В среднем в день турист расходовал 2 279 рублей - на еду, экскурсии, развлечения и сувениры (не считая предварительно оплаченного жилья и билетов). На продукты питания у россиян уходит почти четверть расходов (24%) в путешествиях, на общественное питание - 13%. Еще 12% затрат - непродовольственные товары, 6% - топливо, поскольку многие путешествуют на своем авто. В общепите 70% расходов приходится на фастфуд со средним чеком 560 рублей, а 25% туристов выбирают рестораны и кафе (1 775 рублей за визит).

Так, в Москве туристы тратили 2 142 рубля в день (-2% по сравнению с первым кварталом 2024 года), в Московской области - 1 693 рубля (-7%), в Санкт-Петербурге - 2 431 рубль (+16%), в Краснодарском крае - 3 024 рубля (+15%), в Ленинградской области - 1 404 рубля (-6%). Дороже всего путешественникам обходятся Дальний Восток (Приморский и Камчатский края, Сахалинская область) и Северный Кавказ (Чеченская Республика, Республика Дагестан и Республика Ингушетия), где расходы составляют 4-5 тыс. рублей в день.

Всего в первом квартале 2025 года поездки по стране совершили рекордные 35 млн россиян. Это на 2% больше, чем за первые три месяца 2024 года. Больше всего путешественников традиционно было в январе - 14 млн человек. Чаще всего россияне посещали Москву (18% от общего туристического потока), Московскую область (14%), Санкт-Петербург (7%), Краснодарский край (5%) и Ленинградскую область (4%). Пятерка регионов-лидеров за год не изменилась, однако их доля в общем потоке сократилась с 50% до 47%, что говорит о тренде на диверсификацию внутреннего туризма. Средняя продолжительность поездки - 5 дней. Больше всего по стране путешествуют люди в возрасте от 35 до 44 лет (34%) и от 45 до 54 лет (21%). 20% путешественников зарабатывают от 70 до 100 тыс. рублей, 13% - 100-140 тыс., 15% - 140-230 тыс. рублей.

На города с населением от 250 тыс. человек приходится 52% всех поездок по России. Каждый третий путешественник (31%) выбирает малые и средние города (до 100 тыс. человек). Большинство туристов (76%) посещают один город за поездку.

Исследование "Сбераналитики" проведено в период с 1 января по 31 марта 2025 года по всей России.