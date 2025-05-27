На Камчатке приняли новый закон о господдержке туризма

Закон "Об отдельных вопросах в сфере туризма в Камчатском крае" принят на 48-й сессии Законодательного собрания края 27 мая. Нормативно-правовым актом закреплены приоритетные направления развития туризма и меры господдержки этой отрасли экономики, сообщили ТАСС в краевом парламенте.

© РИА Новости

«Новый закон определяет основные задачи в сфере туризма в Камчатском крае. Это создание современной туристской индустрии, ее системное развитие, рациональное использование и сохранение туристских ресурсов, увеличение потока туристов из России и из-за рубежа, обеспечение их безопасности и другое. Также законом определены приоритетные направления развития туризма в Камчатском крае, разграничены полномочия органов государственной власти Камчатского края по созданию благоприятных условий для развития туризма в регионе. В законе определены направления господдержки этой отрасли экономики и ее информационное обеспечение», — цитирует пресс-служба слова вице-спикера краевого парламента Ирины Унтиловой.

Уточняется, что целью нового документа является совершенствование законодательного регулирования вопросов в сфере туризма в Камчатском крае. Одновременно с принятием закона "Об отдельных вопросах в сфере туризма в Камчатском крае" признан утратившим силу региональный закон "О государственной поддержке развития туристской деятельности в Камчатском крае", принятый в 2010 году.