На Ставрополье построят загородный оздоровительный комплекс

Загородный комплекс, на территории которого можно будет пройти процедуры оздоровления, построят на Ставрополье в рамках соглашения, подписанного властями региона с компанией "Кислород" на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

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«На площадке КИФ заключено пятилетнее соглашение о сотрудничестве между правительством Ставрополья и кисловодской компанией "Кислород". Документ подписали губернатор Владимир Владимиров и представитель организации Виктор Клочай. Компания намерена реализовать инвестиционный проект по созданию современного загородного гостиничного проекта уровня Health & Relax Resort 5* с полноценной инфраструктурой для организации качественного и насыщенного отдыха и оздоровления», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проект призван стать синтезом отдыха и оздоровления с возможностью восстановления ментального и физического здоровья в условиях повышенной комфортности.

«Ставрополье активно развивается как туристическое направление. За этим ростом должны успевать и возможности индустрии гостеприимства в крае. К участию в этой работе активно привлекаем инвесторов. За 2024 год на курортах Кавказских Минеральных Вод завершены 12 санаторно-курортных строек на 6 млрд рублей. Благодаря этому создано 359 рабочих мест и почти 1,2 тыс. койко-мест», — передает пресс-служба слова Владимирова.

В 2024 году Кавказский инвестиционный форум проходил в Грозном. На его площадке проведено более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. В 2025 году форум проходит на Ставрополье 25-27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо".

ТАСС - информационный партнер форума.