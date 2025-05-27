В Москве стало доступным заселение в отели по биометрии

Пользователи Единой биометрической системы (ЕБС) могут заселиться в гостиницу без паспорта. Сервис пока доступен москвичам и гостям столицы и запущен в одном отеле, но постепенно будет появляться и в других. Заселение по биометрии будет доступно и в дешевых «двойках», и в дорогих «пятерках», а масштабировать пилотный проект на всю страну могут уже в 2025 году, уверены эксперты туриндустрии. Плюсы заселения по биометрии для туристов и когда путешествовать по России можно будет без паспорта, выяснила «Парламентская газета».

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Если забыл паспорт

В Москве запущен сервис моментальной регистрации в гостинице по биометрии, сообщило Минцифры на своем официальном сайте 23 мая. Гости смогут заселиться без паспорта и заполнения документов. Достаточно подойти к терминалу и посмотреть в него. Нужная информация поступит работнику гостиницы, а сама регистрация займет около 20 секунд. Сохранена и возможность регистрации по паспорту.

Пока сервис запущен в отеле Cosmos Moscow Paveletskaya в Москве, но постепенно он будет появляться и в других гостиничных сетях, отметили в Минцифры.

Возможность заселения по биометрии стала одним из мероприятий дорожной карты трансформации делового климата в туризме, сказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. С таким предложением выступило само бизнес-сообщество. Если техническое тестирование системы окажется удачным, заселение по биометрии будет доступно по всей России. Развитие проекта зависит от технической подготовки гостиниц, нормативной поддержки, но масштабировать его на всю страну вполне можно уже в этом году, уверен Горин.

Звездность гостиницы не будет влиять на возможности туристов заселяться по биометрии, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Покупка терминалов и программного обеспечения не вызовет значительных трат для отельеров, зато поможет разгрузить службу приема и размещения. Для самих туристов заселение по биометрии удобно, так как уменьшает риски незаселения. Например, человек иногда по ошибке берет с собой загранпаспорт вместо обычного, а по нему заселиться нельзя. Часто люди не берут с собой внутренний паспорт и в зарубежные поездки, а значит, не могут при необходимости переночевать в транзитном отеле.

Пока опция заселения по биометрии добровольна для отельеров, сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. По его словам, количество отелей-участников вряд ли будет большим прямо сейчас, но со временем может увеличиться.

Сначала — в банк

Чтобы заселяться в отели по биометрии, постояльцам необходимо заранее пройти очную регистрацию в Единой биометрической системе. Сделать это можно в отделениях банков по всей стране, их полный перечень есть на портале госуслуг. В отделение банка необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Сотрудник сделает фото и запишет голос заявителя. Управлять биометрией можно в личном кабинете госуслуг.

Кроме того, нужно убедиться, что гостиница подключена к сервису заселения без паспорта. На сайтах и в лобби гостиниц будет соответствующий логотип «Мигом», сообщил сайт ЕБС. Затем нужно предоставить согласие на получение услуги, отсканировав QR-код на стойке регистрации. Ну и наконец, туристам нужно посмотреть в камеру терминала на стойке регистрации. Подтверждение личности займет несколько секунд. Сервис доступен только гражданам России.

В будущем для путешествий по стране паспорт может вообще не понадобиться. Эксперты туриндустрии ожидают, что использовать биометрические данные будут не только в отелях, но и для проезда на авиационном, железнодорожном и городском транспорте. А заселяться в гостиницы представители отрасли предлагают не только по биометрии, но и по загранпаспорту, военному билету и водительским правам.

Не все люди пользуются цифровыми возможностями, отметил Горин, поэтому важно внедрять и другие документы. Например, чаще всего люди постоянно носят с собой водительские права.