«Катимся в пропасть». Турбизнес в РФ обеспокоен нововведениями

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) срочно готовят предложения в ответ на введение QR-кодов для иностранцев, въезжающих в Россию из стран в рамках безвизовых соглашений. В соответствии с постановлением правительства уже с 30 июня им придется заранее регистрироваться в приложении «Госуслуги RuID», загружать туда фото и личные данные, а потом предъявить полученный QR-код пограничникам.

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На встрече, которая состоялась в РСТ сегодня, выяснилось, что мнения о последствиях у туроператоров разные. С одной стороны, как мы уже писали, турбизнес опасается: не все иностранцы смогут пройти эту процедуру верификации на в отечественной системе. Сложности с большой долей вероятности возникнут у гостей из Китая, откуда к нам без виз приезжают целые группы.

«Катимся в пропасть», – коротко прокомментировал ситуацию Иван Введенский (Ассоциация «Мир без границ»).

Однако, с другой стороны, есть мнение, что не все так плохо и новация – шаг в верном направлении, если ее доработать. По мнению Сергея Войтовича («Свой ТС»), в перспективе заблаговременная регистрация упростит въезд в Россию, но для этого нужно заранее собирать биометрические данные. С 1 декабря иностранцы уже сдают их в пунктах пропуска через госграницу в порядке эксперимента. Если дать возможность загружать информацию удаленно, до вылета в Россию, то необходимость подходить к пограничнику вообще пропадет. Такая практика уже внедрена во многих странах.

«Я недавно был в Саудовской Аравии. Подходишь к турникету, смотришь в камеру, и ворота открываются», – привел пример Сергей Войтович.

Проблема в том, что в России новая система разрабатывается без участия туроператорского сообщества. Минцифры, нацелившись на борьбу с нелегальной миграцией, не предусмотрело исключений – новый порядок касается всех (кроме граждан Беларуси, дипломатов и еще ряда категорий. – Ред). Получается, что въездной туризм попал под раздачу.

По словам советника президента РСТ по международному сотрудничеству Андрея Игнатьева, объединение в течение недели планирует подготовить свои предложения. Одно из них – создать федеральный сайт Visit Russia, который был бы переведен на иностранные языки, позволил бы туристам загружать свои биометрические данные в специальное приложение, и с его помощью пользоваться упрощенным въездом в Россию.