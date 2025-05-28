В Анапе усилили информирование о запрете купания

Предупреждения о том, что в городе-курорте действует введенный после крушения танкеров с нефтепродуктами временный запрет купания и ограничение доступа на местные пляжи, с сегодняшнего дня стали транслировать на размещенных по всему городу 34 медиаэкранах.

© Российская Газета

«В связи с тем, что механизированные работы по очистке песка от мазута продолжаются, на пляжные территорию ограничен доступ для посещения, а также запрещен проезд на любом транспорте, кроме специализированного», — пояснили в мэрии.

Как ранее рассказывала "РГ", на закрытых пляжах также установлены знаки "Купание запрещено" и баннеры "Аварийно-восстановительные работы".

Кроме того, два специальных автомобиля с громкоговорителями уже две недели постоянно курсируют вдоль морских песчаных пляжей на территории Анапы и информируют о запрете купания и нахождения на береговой линии. В течение дня они совершают до десяти рейсов.

«Ограничительные меры будут действовать до завершения очистки пляжей, пока все территории не будут соответствовать требованиям санитарных норм. Открытие каждого пляжа возможно только после соответствующего допуска со стороны Роспотребнадзора», — отметили в администрации муниципалитета.

Тем временем

Сотрудники МЧС России продолжают мониторинг акватории и прибрежной полосы Анапы с воздуха. Так, накануне специалисты при помощи беспилотного летательного аппарата осмотрели 4,3 километра береговой линии и акватории на Центральном пляже Анапы.

По информации оперштаба региона, фрагментов, которые могли оказаться осевшим на дно нефтепродуктом, не было обнаружено.