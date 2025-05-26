На Ставрополье увеличат количество мест размещения туристов

Общая емкость гостиничного и санаторного фонда в особой экономической зоне (ОЭЗ) на Ставрополье составит 30 тыс. мест размещения, это позволит решить вопрос с дефицитом качественного номерного фонда. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) директор департамента развития особых экономических зон "Кавказ.РФ" Владислав Субботин.

"Планируется, что [в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа на Ставрополье] будут созданы 35 гостиничных, 54 санаторных комплекса. Общая емкость составит 30 тыс. мест размещения, соответственно, это позволит решить вопрос с дефицитом качественного номерного фонда, поскольку речь идет не о реновации исторического фонда, а о том, чтобы создавать на совершенно новых территориях совершенно новые объекты размещения, которые, мы можем уверенно сейчас говорить, удовлетворят самый требовательный вкус самого насмотренного туриста", - сказал он.

Кроме того, Субботин отметил, что первые места размещения туристов планируется открыть в 2030 году.

"Соответственно, это окажет влияние на увеличение объема турпотоков в Ставропольский край и, в частности, на Кавминводы. Мы прогнозируем, что это будет дополнительно до 200 тыс. человек в 2030 году", - сказал он.

Ранее министр туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов сообщал ТАСС, что в ОЭЗ войдут четыре инвестиционные площадки - "Солнечная долина" в Кисловодске, "Капельная балка" в Ессентуках, площадка в районе горы Развалка в Железноводске и еще одна территория на западном склоне подножия горы Бештау в Лермонтове.

О форуме

В 2024 году Кавказский инвестиционный форум проходил в Грозном. На его площадке проведено более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. В 2025 году форум проходит на Ставрополье 25-27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо".

ТАСС - информационный партнер форума.