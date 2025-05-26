В Сочи открылся пляж Radio Monte Carlo

В курортном отеле Pullman в Сочи в воскресенье, 25 мая, открылся брендированный пляж Radio Monte Carlo, оформленный в фирменных золотых цветах. Открытие пляжа было приурочено к 25-летию радиовещательной компании.

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В отеле появился брендированный текстиль, выполненный в теплых желто-золотых тонах, а в центре пляжа установили верстовой столб, указатели на котором обозначают города и частоту вещания радиостанции. К закрытой вечеринке территорию украсили живыми цветами и свежими лимонами.

Золотую ленточку, украшенную логотипами компании, перерезали председатель совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин и основатель, управляющий партнер LeePrime Group Сергей Ли.

Уже год наша музыка звучит в Сочи, и мы рады, что она так органично вписалась в ритм этого города, полного жизни. Пляж Radio Monte Carlo — это место для тех, кто любит хорошую музыку, комфортный отдых и приятную атмосферу. Здесь вас ждут тщательно подобранные треки, теплое море и отменный сервис от Pullman Sochi Centre. Мы рады быть частью сочинского лета и делиться с вами легкостью, хорошим настроением и прекрасной музыкой, — рассказала программный директор Radio Monte Carlo Анастасия Елисеева.

На церемонии открытия выступили певицы Алсу и Мария Янковская — она исполнила песню «Sigma boy».

Эксперт по недвижимости Николай Мельник рассказал, что в мае купаться в Черном море еще холодно, поскольку температура воды составляет 18–19 градусов. В июне она прогревается до комфортной температуры для купания — до 22 градусов.