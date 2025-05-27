Турагенты начали пытаться обезопасить себя от происшествий

После резонансного приговора по делу о гибели туристов в московском коллекторе турагенты пытаются «подстелить соломку». Они интересуются, какой документ мог бы их в случае чего подстраховать при продаже туров по России, связанных с активным отдыхом.

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По словам одной из участниц профессионального сообщества «Курилка ТурДома 2.0», ее клиенты обратились за помощью в организации тура по Дагестану и даже нашли конкретного исполнителя – местного гида, который мог бы сделать необходимую им программу. Турагент озадачился составлением договора с физлицом, но этого, как считают эксперты, недостаточно.

Юрист Игорь Косицын объяснил: при организации и продаже так называемых авторских туров использовать понятие «турагент» некорректно.

«Турагент – это лицо, реализующее турпродукт туроператора, и даже понятие агент тут тоже не применимо, поскольку фактически в данном случае они выступают в качестве организаторов (бронируют размещение, трансферы, экскурсии и т. д. у разных поставщиков, разрабатывают маршрут и продают это за общую стоимость). И хотя формально признаков турпродукта тут может не быть, организаторы авторских туров несут ответственность, сопоставимую с туроператорами», – сказал юрист.

При этом необходимо иметь договоры со всеми поставщиками услуг и убедиться, что каждый из них имеет либо разрешение, либо лицензию, либо законное право оказывать эти услуги:

«Например, если на экскурсию с маршрутом повышенной сложности выведет неаттестованный гид и случится смерть или причинение вреда здоровью туристов на маршруте, к уголовной ответственности привлекут и самого гида, и организатора».

По поводу Дагестана собеседники TourDom.ru высказали мнение, что «в республике непросто с заключением договоров», не все объекты размещения и гиды их подписывают, а для организатора – это очевидный риск. Однако, по словам руководителя компании «Этнотревел» Саадулы Омарова, подобное относится только к гидам-самозванцам.

«Возможно, это практикуется теми, кто ведет нелегальную деятельность – где-то в горах. Если обращаться к официальным туроператорам, проблем с договорами – и агентскими и остальными – никаких нет. Все абсолютно законно», – сказал Омаров.