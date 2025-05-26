Мэр рассказал, что находят в водоемах перед пляжным сезоном

Около 20 пляжей и зон отдыха полностью готовы к началу купального сезона в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

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Пляжный сезон начнется в столице Приволжья 1 июня. До этого дня на водоемах города проходят подготовительные работы. В частности, водолазы очищали донья от мусора.

По словам специалистов, в этом году его меньше, однако они все еще находят на дне необычные предметы. Так, из воды вытащили, например, музыкальную колонку, катушку для кабеля и шины.

В большинстве своем на поверхность поднимали бутылки, стекла, деревянные доски. Тоже мало приятного. Спасибо водолазам за проведенную работу. Кроме этого, завезли новый песок, обновили кабинки для переодевания, спасательные посты, урны, скамейки, навесы, — написал Шалабаев.

Особое внимание при подготовке пляжей и зон отдыха уделяется безопасности. Специалисты усилят контроль за соблюдением правил поведения на воде, а каждую локацию оснастят медицинскими пунктами и информационными стендами.

Контроль над соблюдением необходимых норм осуществляет специальная рабочая группа Общественной палаты Нижнего Новгорода по ликвидации опасных объектов. По их словам, все 14 пляжей и пять зон отдыха у воды отвечают требованиям безопасности.

Все готово: и по анализам воды, и по внешнему осмотру, и по наличию снаряжения, аптечек у спасателей — все нормально. В этом году мы озвучили предложения по установке мусорных корзин в кабинах для переодевания, обновлению плакатов с правилами оказания первой помощи, — поделился руководитель группы Сергей Шухрин.

Ранее мы писали о том, как проверяют воду перед пляжным сезоном в Нижнем Новгороде.

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