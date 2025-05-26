Трасса горнолыжного курорта «Мамисон» станет длиннее

Протяженность трасс горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии вырастет к 2030 году почти в три раза - до 49 км. Сейчас инвесторы активно ведут строительство первой очереди инфраструктуры для отдыхающих, сообщил глава республики Сергей Меняйло в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума .

Он уточнил, что в марте прошло техническое открытие "Мамисона", торжественное - запланировано на зиму 2025-2026 годов. По словам Меняйло, сейчас на курорте насчитывается около 17 км различных спусков.

"Там сейчас идет полным ходом стройка: гостиницы, места размещения, в планах - дополнительные трассы. В общей сложности в первой очереди "Мамисона" 49 км трасс будет, это до 2030 года. Мы сейчас рассматриваем параллельно работы по второй очереди. Есть компании, которые заинтересованы, чтобы не ждать окончания первой очереди, а приступить к реализации второй очереди. Сейчас эти проекты рассматриваются Минэкономразвития [РФ]", - сказал Меняйло.

Он добавил, что все инвестиции в проект принадлежат частному бизнесу. Также Меняйло сообщил, что при подключении водоснабжения в данном месте были обнаружены минеральные воды, поэтому в "Мамисоне" планируется совмещать спортивный отдых с санаторно-оздоровительным. Компании, желающие создать санатории, также уже проявляют интерес к курорту.

Курорт "Мамисон" в Северной Осетии был запущен 15 марта и к концу мая принял порядка 2,5 тыс. туристов. Его строительство велось командой института развития Кавказ.РФ совместно с правительством Северной Осетии и резидентами курорта. В ходе презентации инвестиционных возможностей курорта, которая прошла на Кавказском инвестиционном форуме, замгендиректора Кавказ.РФ Николай Гончаров сообщил о том, что к 2030 году турпоток будет составлять порядка 350 тыс. туристов в год.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье. Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

ТАСС - информационный партнер форума.