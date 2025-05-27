Из Махачкалы запустят новые регулярные авиарейсы

Регулярные рейсы запустят из аэропорта Махачкалы в Калугу, Волгоград, Чебоксары и Нарьян-Мар в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ).

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«Аэропорт Махачкалы сотрудничает с лидирующими перевозчиками, благодаря чему расширяется маршрутная сеть и увеличивается интенсивность рейсов по выполняющимся направлениям. Так, в этом году ждут своего открытия регулярные авиасообщения по направлениям из Махачкалы в Калугу, Волгоград, Чебоксары и Нарьян-Мар», — сказал Абдулмуслимов.

Он добавил, что регион также прорабатывает возможность запуска прямого авиасообщения с Грузией и Ираном.

О форуме

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье. Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

ТАСС - информационный партнер форума.