Как изменится турпоток в Грозный из-за статуса культурной столицы

Туристический поток в Грозный может вырасти на 25-30% по итогам 2025 года благодаря мероприятиям, которые проводятся в столице Чеченской Республики, получившей статус культурной столицы в этом году. Об этом сообщил на презентации Грозного - культурной столицы 2025 года в Госдуме зампредседателя парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев.

"Объявлен Год культурной столицы, это лишний раз для нас на федеральной площадке большая реклама, большое внимание, что со всех уголков страны могут приезжать гости, развивается внутренний туризм. И, по нашим анализам, по оценкам наших экспертов-экономистов, благодаря тому, что этот год [Грозный] объявлен культурной столицей, мы прирост ожидаем к концу года, развитие туризма, около 25-30%. Он у нас и так колоссально растет - люди приезжают, мы этому рады и ожидаем еще больший рост", - сказал он.

Нагаев отметил, что в рамках Года культурной столицы запланировано проведение порядка 200 мероприятий, в том числе международного масштаба. По его словам, в 2025 году в Грозном также откроется и крупнейший в России исламский научно-просветительский центр, получивший имя в честь шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева. В сопроводительной презентации Нагаева указано, что центр станет "платформой для изучения и распространения исламской культуры, образования и межконфессионального диалога".

Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Мадина Шагидаева, в свою очередь, рассказала, что в рамках проведения мероприятий в ЧГАДТ им. Нурадилова с обменными гастролями приедет труппа ярославского театра РГАДТ им. Волкова. Кроме того, по ее словам, ожидается насыщенная концертная программа. Так, в гастрольной деятельности участие примут Государственный академический симфонический оркестр России им. Евгения Светланова, а также Большой симфонический оркестр.

Активными участниками культурной программы станут и библиотеки Грозного, которые выступят площадками для проведения встреч и дискуссий.

"Уделяется особое внимание модернизации и улучшению материально-технической базы культурных учреждений. Ведется капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, включая государственные библиотеки, музеи, театры и школы искусств. Также будет проведено оснащение государственных театров и музеев современным оборудованием", - добавила Шагидаева.

Еще одним важным событием станет открытие после реконструкции музея Чеченской Республики, которое ожидается до конца этого года.

"Проект "Грозный - культурная столица - 2025" - это не только возможность продемонстрировать культурное богатство города Грозный, но и шанс для дальнейшего развития и укрепления культурных связей с другими регионами России", - сказала Шагидаева.

О конкурсе

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. В 2024 году статус культурной столицы года получил Нижний Новгород, в 2025 году - Грозный, в 2026 - Омск. Оглашение города, победившего в голосовании за звание культурной столицы 2027 года, состоится в декабре в Национальном центре "Россия" в Москве.