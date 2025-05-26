Туристы в Калининграде провели на вокзале ночь, чтобы купить билеты в Сочи

Туристы из самого западного региона России, желающие этим летом отдохнуть не только дома на берегах Балтики, но и на Черном море, с вечера занимают очереди на железнодорожном вокзале в Калининграде. Все для того, чтобы успеть купить билеты, когда в 08:00 откроются продажи на нужную им дату на 90 дней вперед:

«Пробовали онлайн, но утром невозможно забронировать места на поезд Калининград – Адлер – приложение не работало, через сайт тоже все долго крутило и не загружалось. В итоге остались без билетов», – рассказывает о проблеме в соцсетях РЖД один из калининградских туристов.

Из-за этого он решил на другой день поехать заранее на вокзал, чтобы ко времени открытия продаж – в 8 часов по Москве – быть в числе первых возле окошка в кассе. Но не тут-то было:

«Мы приехали в 2 ночи на станцию и были седьмые по счету. Люди занимали очередь с 22 часов. Просто издевательство какое-то!»

Проблемы с покупкой билетов на южные направления актуальны для многих регионов. Но для калининградцев проблемы усугубляются еще и тем, что общее количество пассажиров ограничивают соседи из Прибалтики:

«И так страдаем из-за того, что Литва пропускает ограниченное количество людей, так еще и непонятно, кто успевает скупать 150 билетов за 5 минут, если все висит», – негодует турист.

Мы проверили ситуацию в системе бронирования. На 15:00 по московскому времени на поезд с отправлением 23 августа, продажи в который были открыты сегодня утром, доступно 5 мест в плацкарте от 7,6 тыс. – разбросанные по вагону верхние полки и боковушки. А в продаже было 10 билетов в купе, но все верхние и часть из них в гендерном купе – от 14,8 тыс. руб.