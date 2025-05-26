Названы десять главных достопримечательностей Золотого кольца

Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой в Ярославле занял первое место в рейтинге самых популярных достопримечательностей Золотого кольца. Об этом свидетельствует исследование сервиса 2ГИС, данные есть у «Ленты.ру».

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Аналитики раскрыли, какие объекты пользователи чаще всего ищут на картах российских городов. На лидирующих строчках оказались колесо обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле, Суздальский кремль и торговый центр «Плаза» в Иваново.

В топ-10 примечательных мест также оказались Ростовский кремль, Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, Успенский собор, Золотые ворота и водонапорная башня во Владимире, а также суздальские торговые ряды.

В Костроме туристы стремятся увидеть беседку Островского, пожарную каланчу, церковь Воскресения на Дебре. А в Переславле-Залесском — музей-усадьбу «Ботик Петра I», музей утюга и церковь Сорока мучеников.

Ранее россиянам посоветовали инвестировать в недвижимость в городах Золотого кольца. Это позволит зарабатывать на туристах, которые увлеклись избингом.