В предгорье Адыгеи построят гостиничный комплекс с глэмпинг-парком

Компания "Хаджохтур" построит в предгорье Адыгеи всесезонный гостиничный комплекс с глэмпинг-парком, инвестировав в новый объект туризма почти 480 млн рублей. Соответствующие соглашения подписаны в понедельник на Кавказском инвестиционном форуме, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

"Подписали соглашение с ООО "Хаджохтур". Новый инвестпроект предусматривает строительство 50 отдельно стоящих домиков (глэмпингов) суммарной жилой площадью 3 тыс. кв. м. Также в гостиничном комплексе будут расположены ресторан, спа-комплекс, бассейны, банные комплексы. Стоимость проекта - почти 480 млн рублей; планируется создание 35 рабочих мест", - написал он.

Кумпилов уточнил, что с учетом роста турпотока в республику в туристической отрасли на первый план выходят задачи по созданию мест размещения и объектов для отдыха. Гостиничный комплекс с глэмпинг-парком появятся в поселке Каменномостский.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье. Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

ТАСС - информационный партнер форума.