Туристы искупались в море Анапы среди дельфинов и пятен мазута

Россияне отправились в отпуск на пляжи Краснодарского края, искупались в море и описали впечатления фразой «люди купаются, мазут плавает». Видеоролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео несколько мужчин и женщин плавают возле пирса в Анапе. Затем в кадр попадает пятно мазута, которое проплывает рядом с оператором.

«Обстановка тут топовая, друзья: люди купаются, мазут плавает, дельфины плавают», — комментирует мужчина.

Также россиянин отметил, что в месте купания бонов или нефтесборщиков замечено не было.

Ранее Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания. Эту территорию специалисты оставили как «зону особого контроля и мониторинга», однако некоторые пляжи черноморского побережья уже соответствуют нормам санитарного контроля.