Туристы искупались в море Анапы среди дельфинов и пятен мазута

Видео с россиянами на пляжах Анапы описали фразой «люди купаются, мазут плавает»
Россияне отправились в отпуск на пляжи Краснодарского края, искупались в море и описали впечатления фразой «люди купаются, мазут плавает». Видеоролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На видео несколько мужчин и женщин плавают возле пирса в Анапе. Затем в кадр попадает пятно мазута, которое проплывает рядом с оператором.
«Обстановка тут топовая, друзья: люди купаются, мазут плавает, дельфины плавают», — комментирует мужчина.
Также россиянин отметил, что в месте купания бонов или нефтесборщиков замечено не было.
Ранее Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания. Эту территорию специалисты оставили как «зону особого контроля и мониторинга», однако некоторые пляжи черноморского побережья уже соответствуют нормам санитарного контроля.