Названа десятка самых популярных туристических направлений России

Смоленск занял почетное место в десятке лучших туристических направлений России по результатам майских праздников 2025 года. Согласно аналитическим данным оператора мобильной связи МТС, внутренний туризм вырос на 35%, а Смоленская область оказалась в числе самых посещаемых регионов наряду с такими известными городами, как Углич, Ессентуки, Санкт-Петербург, Геленджик, Пятигорск и Кострома.

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Интерес россиян к Смоленску объясняется богатой историей города, сохранившейся архитектурой и развитой туристической инфраструктурой. Город привлекает путешественников не только достопримечательностями, но и природными красотами региона.

Губернатор области Василий Анохин подчеркнул, что развитие туризма является стратегическим направлением для региона. Регулярные обновления туристической инфраструктуры и сохранение исторического наследия создают комфортные условия для приема гостей.

Туристов приглашают насладиться красотой Смоленска и поделиться впечатлениями от поездки в комментариях. Ранее в преддверии Всемирного дня щитовидной железы, который ежегодно отмечается 25 мая, Смоленская область присоединяется к Неделе профилактики эндокринных заболеваний. В департаменте здравоохранения региона были представлены статистические данные о заболеваемости эндокринными патологиями среди населения области за 2024 год.