В Самару прибыл турпоезд

Туристический поезд "Жигулевские выходные" прибыл в Самару 25 мая. В программе (6+) - посещение Сызрани, Тольятти и областного центра.

Гости знакомятся с местной культурой и гастрономией, путешествуют по Волге и посещают как знаковые места региона, так и небольшие фермерские хозяйства.

"Жигулевские выходные" - один из этапов развития туристического кластера Самарской области. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что в регионе для развития туризма уже есть необходимое наполнение: богатейшая история, красивейшая природа. Подробнее смотрите в видео.