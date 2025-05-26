Сколько откроют пляжей летом в Перми

По традиции городской пляж будет работать на правом берегу Камы у Коммунального моста, а также на Мотовилихинском пруду и на КамГЭС. Актуальный список разрешенных для купания мест опубликован на портале «Управляем вместе».

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По традиции городской пляж будет работать на правом берегу Камы у Коммунального моста, а также на Мотовилихинском пруду и на КамГЭС. Актуальный список разрешенных для купания мест опубликован на портале «Управляем вместе».

На территории Пермского округа откроют еще пять официальных мест для массового отдыха: курорт «Усть-Качка» на левом берегу Камы, пляжи «Верде» на левом берегу Сылвы и у кафе «Лето» в деревне Мостовой. Кроме того, жителям будет доступна база отдыха «Спорт» и Тиминский пруд в Гамово.

В связи с началом купального сезона краевое управление Роспотребнадзора проверяет все пляжи и выдает разрешение на открытие мест отдыха у водоемов. Для исследований специалисты ведомства берут пробы воды и песка.

Напомним, в прошлом году купальный сезон в Пермском крае открылся 10 июня, а в Перми — 15 июня. В регионе было задекларировано 16 оборудованных пляжей для отдыха у воды.