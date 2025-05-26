Чем Омская область привлекает туристов

Омский регион вошёл в "серебряную" группу Национального туристического рейтинга.

Журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" провёл десятое ежегодное исследование, посвящённое туристской привлекательности российских регионов и их популярности среди отечественных и иностранных туристов.

По итогам 2024 года Омская область возглавила "серебряную" группу Х Национального туристического рейтинга с названием "Крепкие профи", набрав 81,3 балла и оставив позади Волгоградскую, Владимирскую и Калужскую области. Он расположился на 31 месте, в 2024 году наш регион посетили более 710 тысяч туристов. По мнению составителей рейтинга, города в этой туристической категории зачастую имеют не меньший туристический потенциал, чем лидеры рейтинга, но отстают от них по некоторым показателям. К слову, в прошлом году Омская область набрала в лишь 73,7 балла.

- Омский регион в числе тех регионов, где турпоток постепенно растет. В первую очередь, благодаря возможности туристов самостоятельно путешествовать по России: расширяется спектр межрегиональных маршрутов и ресурсов, которые продвигают информацию о них. Наша задача - предложить комфортный и познавательный приём. В прошлом году благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в регионе увеличилось количество глэмпингов, был разработан большой перечень событий, которые вошли как в региональный календарь, так и федеральный, - поделилась заместитель министра культуры региона Светлана Бакулина.

Напомним, туристский потенциал региона был представлен в феврале 2024 года на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" (0+) и на 30-й Международной туристической выставке MITT. В марте 2025 команда Омской области участвовала в международной выставке "Лето-2025" в Екатеринбурге.

Кроме того, в 2024 году Омск стал финалистом новой Всероссийской премии "Туристические города" в номинациях "Город образовательного туризма" и "Город молодёжного туризма". По словам участников команды, эта награда стала одним из первых шагов к освоению статуса Омска как Молодёжной столицы-2025.

А ещё в прошлом году были организованы масштабные мероприятия: выставка-ярмарка "Любинский TRAVEL"(0+), "Ночь музеев" (0+), "ТурМикс" (0+), III этнофестиваль "Слетье"(0+) в Большеречье, а также юбилейный фестиваль "Тарская крепость" (16+), который был посвящён 430-летию города Тары - одного из старейших сибирских городов. Стоит также отметить двухдневный музыкальный опенэйр "СимфоПарк" (0+), который посетили 11 тысяч человек.