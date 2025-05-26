Выросла стоимость отдыха в Дагестане

В этом году отдых в Дагестане подорожал на 11%. Об этом заявила заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам республики Анна Безрукова.

По словам представителя ведомства, в среднем цены выросли на 10-11%. Отмечен рост цен на бронирование в отелях и гостиницах, которых в Дагестане за последние два года стало в два раза больше.

Безрукова подчеркнула, вместе с ростом цен выросло и качество оказания услуг, сервиса, хотя в разгар сезона все еще выявляются нагрузка на коммунальные сети и нехватка мест в отелях.

Между тем, еще в прошлом году стоимость недельного пляжного отдыха в Дагестане превысила средний показатель по России.

В апреле многие туристические агентства отмечали резкий рост бронирований и спроса на путёвки именно в этом регионе.