Перед въездом на Крымский мост туристов встретят представители турцентра

Перед въездом на Крымский мост гостей полуострова встречают представители Крымского туристского центра. Они снабжают туристов полиграфическими материалами, рассказывают, как интересно провести время в отпуске и помогают создать туристический маршрут.

Для того, чтобы туристы, ожидающие въезд на Крымский мост, не заскучали, их встречают представители Крымского туристского центра. Об этом рассказал директор организации Михаил Назаров.

По словам Назарова, туристов встречают на последней АЗС, когда они выходят из автомобилей, чтобы размять ноги, купить в дорогу продукты, развеяться в ожидании прохождения пропускного пункта.

«В этот момент задача представителей туристического центра познакомиться с гостями полуострова, снабдить полиграфическими материалами и подключить к социальным медиа турцентра и к боту «Гостеприимный Крым», - рассказал Назаров в эфире радио «Спутник в Крыму».

В результате туристы могут узнать маршруты по регионам полуострова, составить маршрут, попасть на экскурсию, получить необходимую консультацию.

«Любой гость у нас без внимания точно не останется. Те возможности, которые откроют сотрудники турцентра, однозначно будут полезными», - уверен Назаров.

Ранее сообщалось, что Крым попал в список популярных направлений в майские праздники. Ранее директор Крымского туристского центра Михаил Назаров и Любовь Колесник рассказали о тенденциях и предпочтениях гостей полуострова.