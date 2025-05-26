Москвичи рассказали, где больше всего любят проводить летний отпуск

Краснодарский и Алтайский край, а также Турция и Италия стали одними из самых популярных летних направлений отдыха у москвичей. Об этом говорится в совместном исследовании платформ онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, отдых на пляже во время отпуска любят 55% опрошенных жителей столицы. Кроме того, 48% респондентов предпочитают походы и велотуры, а 31% выбирают экскурсионные туры. Также 29% москвичей любят отдыхать в спа-отелях и санаториях, а 28% останутся дома или уедут на дачу.

"Планируемые затраты жителей Москвы на отпуск заметно разнятся: 32% готовы потратить на отдых более 100 тысяч рублей, тогда как 17% респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, по 12% закладывают 40–60 и 80–100 тысяч рублей, 11% – 20–40 тысяч, а 10% – 60–80. Часть опрошенных (6%) планирует еще более экономный отдых, укладываясь в сумму до 20 тысяч рублей".

Также исследование показало, что в России москвичи чаще всего бронируют летний отдых в Краснодарском и Алтайском крае, а также Санкт-Петербурге. Зарубежные направления же возглавляют Турция, Италия и Таиланд, плюс в топ вошли Белоруссия, Абхазия, Китай и Вьетнам.

Наиболее популярными месяцами для отдыха традиционно стали август (54%), июль (50%) и сентябрь (36%). Кроме того, в пятерку вошли июнь (31%) и май (25%). Самым невостребованным же стал январь – его выбрали всего 5% опрошенных.

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