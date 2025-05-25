Судьба уникального детского санатория в Дагестане оказалась под угрозой

В Дагестане разгорелся скандал вокруг возможной передачи детского высокогорного санатория "Гуниб" из подчинения Минздрава республики в региональный Минтуризма. Сотрудники санатория и местные жители предполагают, что в погоне за прибылью от туристов уникальное медучреждение будет перепрофилировано или вовсе закрыто.

© Российская Газета

Детский санаторий "Гуниб" был открыт в 1985 году как профильное учреждение для детей, страдающих заболеваниями органов дыхания: бронхиальной астмой, обструктивным бронхитом, коклюшем, бронхоэктатической и другими болезнями.

За 40 лет работы здесь прошли лечение и реабилитацию десятки тысяч детишек. Горный воздух, прогулки по лесным терренкурам оказывают волшебное воздействие на организм. И что важно: санаторий бесплатный! По системе обязательного медстрахования принимает детей со всей страны.

Несколько тысяч человек подписали петицию с просьбой не допустить закрытия "Гуниб" и его передачу в турсферу.

"Считаем это решение недопустимым, антисоциальным и противоречащим стратегическим задачам государства в области охраны здоровья подрастающего поколения. Лишить детей доступа к бесплатной, высококвалифицированной реабилитации ради туризма - значит, сделать шаг назад в развитии нации", - говорится в обращении к властям.

На него оперативно откликнулся Минтуризма Дагестана:

"Учреждение продолжит выполнять свою основную миссию - оказывать медицинскую помощь и обеспечивать реабилитацию, в том числе детскому населению. Возможная передача отдельных объектов между ведомствами носит исключительно организационно-хозяйственный характер и никоим образом не влияет на профиль и качество предоставляемых услуг".

Довольно размытый ответ только усилил тревогу людей.

"Что значит "в том числе детскому населению"? Выходит, услугами санатория смогут пользоваться и взрослые?" - говорится в одном из комментариев в соцсетях.

"Как может "Гуниб" под управлением Минтуризма продолжать оказывать медицинские услуги? - задает вопросы председатель координационного совета некоммерческих организаций Дагестана Шамиль Хадулаев. - А соседство в одном здании лечащихся детей и взрослых туристов, которые не будут ложиться спать по отбою, как воспринимать?"

Для больных детей санаторий "Гуниб" - бесплатный. Если его закроют, родителям придется платить в других местах до 147 тысяч рублей за три недели

Руководитель аппарата Общественной палаты Дагестана Ислам Магомедов отметил, что в этой ситуации явно отсутствуют логика и публичность.

"Вместо своевременной реакции и четкой позиции по линии профильных ведомств, - пояснил он, - мы наблюдаем выжидание, тишину и обрывочные комментарии: "Не закроют", "Дальше все будет хорошо". В чем управленческая логика передачи санатория из Минздрава в Минтуризм? Если есть проблемы с содержанием санатория, почему нельзя использовать управленческие инструменты внутри минздрава? Аудит, смена руководства, пересмотр бюджета, партнерские программы - все это возможно и в его рамках".

Наконец, откликнулся Минздрав. На встрече с сотрудниками "Гуниб" министр здравоохранения республики Ярослав Глазов сказал, что настороженность жителей понятна, но "совершенно не обоснована и выстроена на слухах и фейках". В то же время он подтвердил, что вопрос о возможной передаче детских санаториев в структуру Минтуризма прорабатывается между ведомствами. Тогда о каких слухах идет речь?

"Окончательное решение не принято, - заявил министр и попытался успокоить сотрудников здравницы. - В любом случае обеспечение санатория, условия вашей работы и поступления пациентов будут прежними".

Дагестанские чиновники, похоже, недовольны утечкой информации. Теперь ищут выход из ситуации. И до сих пор не объяснили людям, с какой целью задумана передача санатория в другое ведомство.

Сейчас в год в круглогодичном санатории "Гуниб" лечатся 2,5 тысячи детей. Срок ожидания бесплатной путевки - 6-12 месяцев. Заявки на этот год оформляли прошлой осенью. Дождутся ли все эти дети своей очереди? Или родителям придется срочно искать другой санаторий, но уже платный? А это 3,5-7 тысяч рублей в день. 73,5-147 тысячи за три недели.

Доходы от туристического бума - дело, конечно хорошее, но и эти расчеты тоже надо учитывать. И в первую очередь.

Компетентно

Раиса Салимова, врач-физиотерапевт: