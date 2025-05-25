На «Мамисоне» запустят систему снегообразования

На курорте «Мамисон» в Северной Осетии в предстоящем горнолыжном сезоне планируют запустить систему искусственного снегообразования. Это позволит существенно продлить период катания.

«До конца года мы планируем <> ввести систему искусственного снегообразования для двух горнолыжных трасс, довести по одной ветке до 3 тысяч метров. <> Это нам даст возможность начинать сезон существенно раньше, начиная с середины ноября за счет отрицательных температур и заканчивая, наверное, тоже чуть позже», — заявил в интервью ТАСС на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) заместитель генерального директора Кавказ.РФ Владимир Лапухин.

Он также отметил, что на сегодняшний день на курорте созданы две канатные дороги, которые дают доступ к горнолыжным трассам протяженностью 13,6 км разной категории и сложности, обеспеченным всеми системами безопасности и инженерной защиты. В этом году также введут еще две горнолыжные трассы протяженностью 5 км.

В перспективе Кавказ.РФ рассчитывает увеличить туристический поток на курорт до 300−400 тысяч человек в год, добавил Лапухин.

Открытие курорта

Курорт «Мамисон» был запущен в техническом режиме 14 марта. Его строительство велось с 2022 года институтом развития Кавказ.РФ совместно с правительством Северной Осетии и резидентами курорта под управлением Минэкономразвития России. К открытию было подготовлено 10 км трасс и заработали две канатные дороги. Планируется, что к 2030 году на курорте будут работать 43 км трасс и 5 подъемников, вместе с резидентами будет создано почти 3 тысячи мест размещения и 2600 рабочих мест.

О форуме

Кавказский инвестиционный форум — 2025 проходит с 25 по 27 мая на площадке выставочного центра «МинводыЭкспо» на Ставрополье. Центральная тема форума — «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». Ожидается, что в работе КИФ примут участие более пяти тысяч инвесторов и представителей крупного бизнеса из России и зарубежных стран. В программу включено более 50 деловых мероприятий.

Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития РФ. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.